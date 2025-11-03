Állami pénzből felhizlalt alapítvány luxuskisbusza furikázza Lázár Jánost és fiát

„A Jövő Nemzedék Földje Alapítványon keresztül biztosítják számomra a kisbuszt” – árulta el Lázár János építési és közlekedési miniszter egy Lázárinfón a HVG360 kérdésére, kinek a tulajdonában áll az az

alapáron közel 30 millió forintos, 237 lóerős, kék villogóval ellátott, Mercedes V-osztályú luxuskisbusz,

mellyel az idei évtől nemcsak a tárcavezetőt, hanem olykor az ő fiát is szállítják.

A lap kérdésére korábban csak annyit közölt a minisztérium, a járművet nem az állam biztosítja, a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) csak az üzemeltetője,

ennek költsége pedig a KEF szerint havi 600 ezer forint.

A portál azt írja, a Jövő Nemzedék Földje Alapítványt (JNFA), melynek kuratóriumi elnöke Lázár János, éppen úgy az állam alapította és növesztette nagyra állami vagyonból, mint a többi közérdekűnek mondott vagyonkezelő alapítványt. Feladata lett volna a mezőhegyesi ménesbirtok felvirágoztatása, ezt a komplexumot a maga 8,5 ezer hektárnyi termőföldjével meg is kapta az államtól 2022-ben. Emellett kaptak 15 milliárd forintot is, ami zömmel még megvan, de a következő évben további 12 milliárd forinthoz jutottak a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-től.

Mezőhegyes a lap szerint már inkább csak a nevében hordozza a lótenyésztés jelentőségét, mert a bevétele elsősorban a vetőmag-kereskedelemből származik, évente fél-egymilliárd forint nyereséggel. Igaz, alkalmanként tőkejuttatásra szorul, vagyis ígérete ellenére Lázár hét év alatt nem nagyon tudta felvirágoztatni a gazdaságot – jegyzi meg a HVG360.

A JNFA emellett tavaly megkapott két, inkább állami feladatnak tűnő funkciót ellátó céget is: a gabonakészletek tárolását koordináló Concordia Közraktár Zrt.-t, valamint az állati eredetű melléktermékek, elhullott állatok biztonságos feldolgozását végző ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt.-t is. E két cégből a JNFA összesen 4,5 milliárd forint osztalékot vett fel, ebből fizethették az öt kuratóriumi tag együttesen évi 80 millió forintos tiszteletdíját is.

Márciusban egy Lázárinfón épp Lázár János volt, aki rosszallóan szólt párttársai „luxizásáról”.