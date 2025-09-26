Ander Balázs: kémiai kasztrációt a szexuális ragadozóknak!

Ne legyen kegyelem a szexuális ragadozóknak – de azoknak sem, akik az áldozatok fájdalmával játszanak, és alaptalan rágalmakkal szítják a polgárháborús hangulatot! – írja a Facebookon Ander Balázs, a Jobbik országgyűlési képviselője. Az ellenzéki honatya felidézi, ma már több olyan gyermekvédelmi intézkedés van érvényben, amit a Jobbik követelt először, de

a kémiai kasztráció bevezetését

még nem merte meglépni a kormányzat, pedig statisztikákra hivatkozva azt írja, a visszaesés aránya 43 százalékról 3 százalékra csökkenthető vele.

„Gondoljunk bele: mennyi ártatlan gyermeket és nőt menthetne meg ez az eszköz az életre szóló traumától!”

– hívja fel a figyelmet a Jobbik politikusa, aki egyúttal azt is felidézi,

„pontosan tudjuk, milyen az, amikor aljas rágalmakkal próbálnak politikailag kivégezni embereket. Emlékezzünk csak a Terry Black-féle lejáratókampányra, és a hatalom által a fejünkre szórt legalaptalanabb vádakra!”

Azonban felhívja a figyelmet, hogy ez nem jogosít fel senkit arra, hogy hasonló módszerekkel éljen, az ugyanis – véli – polgárháborús helyzethez vezethet. Idézi Charles de Gaulle figyelmeztetését, mely szerint:

„Minden háború rossz. De a polgárháborúk, ahol a lövészárkokban testvérek néznek egymásra, megbocsáthatatlanok, mert amikor a háború véget ér, nem születik béke.”

A Jobbik politikusa hangsúlyozza, gyermekvédelemben legjobb mindig a megelőzés volna, ha pedig már bekövetkezett a szörnyű abúzus, akkor az áldozatok megsegítése. Ehhez viszont

végre emberszámba kell venni a szakemberhiánnyal küszködő szociális és gyermekvédelmi ágazat elhivatott dolgozóit is.

Ők nem véletlenül érzik magukat becsapva, elárulva, megalázva. Pedig az ágazat mindennapi hőseinek munkája nélkül nincs valódi védelem, nincs valódi segítség – mutat rá az ellenzéki képviselő.

Ander posztjában azt is megjegyzi, ebben az ügyben a kormány végre egy fontos dolgot is átnyomhatna egy nap alatt a parlamenten, ahogy azt már számos más, kisebb fajsúlyú ügyben megtette.