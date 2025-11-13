Az amerikai külügyminiszter is ellentmond Orbán Viktorék nyilatkozatainak

„Az olaj- és gázvezetékek esetében ez egy egyéves meghosszabbítást jelent, mivel (Magyarország) gazdasága számára rendkívül megrázó lenne, ha az ellátást azonnal megszüntetnék” – közölte újságírói kérdésre Marco Rubio amerikai külügyminiszter, a hírt a Telex szemlézte.

Mint arról korábban lapunk is beszámolt, a magyar kormányfő egyik fő tárgyalási témája volt Donald Trumpnál tett látogatása alkalmával, hogy Magyarország mentesüljön az Egyesült Államok által az orosz energiahordozókra kivetett szankciók alól. A miniszterelnök a találkozót követően sajtótájékoztatót tartott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel, ahol ezt mondta:

„A Török Áramlat esetében és a barátság vezeték esetében teljes szankciómentességet kaptunk. Nincs szankció, ami az onnan érkező ellátását Magyarországnak korlátozná vagy drágábbá tenné. Ez egy általános és időkorlát nélküli mentesség.”

A nyugati sajtó, közte az AP amerikai és Reuters brit hírügynökség, valamint a gazdasági lapok közül például a Financial Times is arról írt, a Fehér Ház egy tisztviselője szerint a mentességet Magyarország csak egy évre kapta meg.

Később nyilatkozatháború alakult ki a felek között, a magyar kormány az időkorlát nélküli, a fehér házi forrás az egyéves mentesség mellett tartott ki, majd egy nappal később Szijjártó Péter a közrádió Vasárnapi Újság című műsorában már azt nyilatkozta,

„semmifajta időtáv nem hangzott el”.

Ennek a vitának újabb fejezetét nyitotta meg most Marco Rubio külügyminiszter, az alábbi videón ez 32 perc 23 másodperctől hallható.

Hogy mégse legyen ennyire egyszerű az ügy, a Kormányinfón A Telex újságírója rákérdezett Gulyás Gergelynél, mit szól Rubio nyilatkozatához. A kancelláriaminiszter nem akart hinni az amerikai külügyminiszternek, azt mondta, az amerikai külügyből ilyen információk érkeznek, de a washingtoni tárgyalásokon nem ez hangzott el. Gulyás Gergely szerint a tárgyaláson elhangzott, hogy nem lesz időkorlát. Ez azonban Szijjártó Péter már említett, a Vasárnapi Újságban elmondott szavainak mond ellent.