Az ígéret szép szó, Faragó Tamás folytatja hagyományát

Faragó Tamás, Heves vármegye 3. számú választókerületi jobbikos országgyűlési képviselőjelöltje immár harmadik éve segíti a rászoruló családokat tanévkezdés idején. Az ellenzéki jelölt a rászoruló családoknak szánt tanszercsomagokat mindenhol személyesen viszi ki. Most Hatvanban, Gyöngyösön, Gyöngyöspatán, Lőrinciben, Apcon, Ludason, Halmajugrán, Viszneken, Adácson, Nagyrédén, Horton, Karácsondon, Nagyfügeden, Petőfibányán, Atkáron és Gyöngyöshalászon nyújtott támogatást.

Faragó bejelentésekor azt ígérte: minden településre szeretne ellátogatni. Bár ezúttal csak néhány helyszínre jutott el, vállalását továbbra is komolyan veszi, és a közösség szolgálatát tartja elsődleges feladatának.

Elmondása szerint számára a legnagyobb öröm a gyermekek mosolya volt, amikor izgatottan válogattak a tanszerek között. A családok füzeteket, ceruzákat, körzőt és vonalzót kaptak – mindazt, amire egy iskolásnak szükségük lehet az első napokban. Összesen 48 családnak tudott segíteni, ami közel 80 gyermeket érintett.

A jelölt hangsúlyozta: ez nem egyszeri akció, hanem egy évek óta tartó hagyomány, amelyet a jövőben is szeretne folytatni és bővíteni. Nemcsak kampányidőszakban, hanem a mindennapokban is fontosnak tartja a közösség összefogását és a rászorulók támogatását.

Faragó Tamás szlogenje jól tükrözi kezdeményezéseit és hitvallását:

„Legyünk jók mindhalálig!”