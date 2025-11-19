Két civil jelöltet, Tóth Tibor zenetanárt, iskolaigazgatót, illetve Jakab Koppány Atilla pedagógust, pszichológust indítja a Jobbik Nógrád vármegye 1. és 2. választókerületében a Jobbik a 2026-os országgyűlési választáson – hangzott el a párt szerdai, salgótarjáni sajtótájékoztatóján.

Nehéz időket élünk, és nehéz időket fogunk élni – mondta a sajtótájékoztatón Tóth Tibor, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy

a magyar átlagbérek az európai rangsor végén helyezkednek el,

a magyar nyugdíjak pedig az európai átlag negyedét sem érik el.

Kiemelte, évente több ezer kilakoltatás történik, hazánkban a hajléktalanok száma több mint tízezer, az öngyilkosok száma pedig meghaladja az ezerötszázat.

A Jobbik jelöltje aláhúzta, „ismerjük a kórházak, iskolák helyzetét”, ezért mindenkinek szerepet kell vállalnia az ország felvirágoztatásában.

Jakab Koppány Atilla úgy véli, vissza kell hozni a közéletbe a most hiányzó felelősséget, az igazságot, annak kimondását. A jobbikos jelölt felhívta a figyelmet, hogy a posztkommunizmus idején több mint 1,1 millió magyar tűnt el az országból, ebből az elmúlt 15 évben a természetes fogyás és kivándorlás révén 510 ezerrel lettünk kevesebben.

A Jobbik képviselőjelöltje leszögezte, vissza kell építenünk az önellátásunkat, helyre kell állítanunk a tönkretett földjeinket, mert a rendszerváltás óta még jobban kifosztották a paraszti világot.

„Az ipar gerincét alkotta Nógrád megye, úgyhogy van mit tennünk”

– mondta Jakab Koppány Atilla.

A sajtótájékoztatón Adorján Béla, a Jobbik elnöke felidézte, pártja célja nemcsak a kormányváltás, hanem a valódi rendszerváltás is. Úgy véli, ez abban áll, hogy szakítsunk azzal a rendszerrel, mely a mostani kétharmadok révén nagyon hasonló azzal, amit a Hazafias Népfront és az MSZMP képviselt.

Az ellenzéki politikus szerint az ország állapotáért „az akarnokok uralkodása” felel, melyet fel kell számolni, de nem szabad az egyik akarnok helyére másikat ültetni. A Jobbik ezért határozott célul tűzte ki a plurális demokrácia megteremtését. Ennek eredménye az, hogy a vármegye két választókerületében civil jelölteket támogatnak, hogy megteremtsék a közös országképet.