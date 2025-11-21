Az ősz elejére sem jött el a megígért repülőrajt

A beruházások volumene 2025 III. negyedévében a nyers adatok szerint 3,8 százalékkal elmaradt az előző év azonos időszakitól. Az előző negyedévhez mérten – a szezonálisan kiigazított adatok alapján –

a beruházások összértéke összehasonlító áron 0,3 százalékkal mérséklődött

– áll a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) péntek reggeli gyorstájékoztatójában.

A közlés szerint 2025 III. negyedévében a nemzetgazdasági beruházások teljesítménye a szezonálisan kiigazított adatok alapján

4,1 százalékkal csökkent

az előző év azonos időszakához képest.

A beruházások csökkenéséhez a legnagyobb mértékben a szállítás, raktározás, valamint a feldolgozóipar gazdasági ág járult hozzá. A visszaesést a pénzügyi szolgáltatások növekvő beruházási aktivitása mérsékelte – olvasható a KSH tájékoztatójában.

A bruttó hazai termék tragikus adatairól itt számoltunk be:

Az előző év azonos időszakaihoz viszonyítva 12 negyedév óta, az előző negyedévekhez pedig 7 negyedév óta folyamatosan mínuszban van a hazai beruházásokat mérő mutatószám.