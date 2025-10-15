Bravúros pontszerzés Lisszabonban

Szalai Attila és Szoboszlai Dominik, illetve Cristiano Ronaldo két góljával 2-2-re végződött a portugál és a magyar válogatott összecsapása kedden este Lisszabonban a világbajnoki selejtező F csoportjában. A tét a luzitánok számára volt nagyobb: ha nyernek, biztosan ott vannak a jövő évi világbajnokságon.

Ennek ellenére a mérkőzést a magyar csapat kezdte jobban, a 7. percben Sallai Roland balról a hosszú sarok irányában benyesett labdáját ütötte szögletre Diego Costa. Szoboszlai Dominik a sarokrúgást a hosszú oldalra ívelte, ahol Szalai Attila érkezett és a kapu oldalába fejelt (0-1).

A félidő közepére átvette a meccs irányítását a világranglista 5. helyezettje, aminek meg is lett az eredménye: a 22. percben Semedo cselezte be magát a tizenhatos jobb oldalán, középre tette a labdát, ahol Cristiano Ronaldo érkezett üresen, és négy méterről nem hibázott (1-1).

A 30. percben egy magyar támadást tisztázott a kapu előtt Renato Veiga: úgy rúgott a labdába, hogy az onnan a kezére, majd az alapvonalon túlra pattant. Azonban sem a játékvezető, sem a VAR-szobában ülők nem ítéltek tizenegyest.

Közvetlenül az első félidő vége előtt ismét Cristiano Ronaldo villant: balról Bruno Mendes ívelt a magyar kapu előterébe, ahol több portugál is üresen érkezett, a gólt a negyvenéves világsztár jegyezte (2-1).

A második félidőt két portugál és egy magyar kapufa is tarkította: először a 60. percben Ruben Dias 27 méterről lőtt óriási kapufát, egy perccel később pedig Bruno Fernandes próbálkozott 20 méterről, ezt a bombát a meccsen több bravúrt is bemutató Tóth Balázs tolta a kapufára. A 72. percben Kerkez Milos balról ívelt középre, ismét Szalai Attila érkezett, aki a földre fejelte a labdát, ami utána a portugál kapu felső lécére vágódott.

A 91. percben a csereként beállt Lukács Dániel húzta meg a labdát a jobb oldalon Tavares mellett, laposan középre gurított, Varga Barnabás a portugál védővel a nyakán átlépte, a hosszú oldalon pedig Szoboszlai Dominik érkezett üresen, és a Liverpool középpályása két méterről nem hibázott (2-2).

A mérkőzés összefoglalója:

Az F csoport másik összecsapásán Írország hazai pályán 1-0 arányban győzte le az örmény válogatottat.

A selejtezőcsoportban 4 forduló után így Portugáliának 11, Magyarországnak 5, Írországnak 4, Örményországnak pedig 3 pontja van. November 13-án a mieink Örményországba látogatnak, míg a portugálok Írországban biztosíthatják be vb-szereplésüket. Az utolsó fordulót november 16-án rendezik, Portugália Örményországot fogadja, míg mi itthon zárjuk a csoportfordulókat az ír válogatott ellen. Pontegyenlőség esetén a gólkülönbség határozza meg a sorrendet. A csoportelsők automatikusan kijutnak a 2026-os világbajnokságra, a csoportmásodikok pedig a Nemzetek Ligája csoportgyőzteseivel kiegészülve pótselejtező-sorozaton vesznek részt.