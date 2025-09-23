Brenner Koloman: Van-e politikai felelőse az MNB alapítványából „luxizásba” átvándorolt közpénzeknek?

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) és alapítványai körüli több száz milliárdos vagyonvesztés okozóinak felelősségre vonását sürgette parlamenti interpellációjában Brenner Koloman. A Jobbik elnökhelyettese, országgyűlési képviselője az Állami Számvevőszék (ÁSZ) jelentését idézve azt mondta, az MNB és a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány (PADME) körül „olyan átláthatatlan céghálózat és tőkealapok szövedéke alakult ki”, amelyből közpénzek vándorolhattak magánzsebekbe, miközben százmilliárdos vagyonvesztés következett be.

Brenner felidézte, a vagyonjuttatás során hangzott el Matoclsy György szájból az azóta hírhedtté vált „elvesztette közpénz jellegét” kifejezés, és hogy mi lett belőle, azt meg lehet figyelni azokban a „luxizásokban”, amit a volt jegybankelnök családtagjainál figyelhetünk meg – mondta Brenner Koloman, külön kiemelve a

Ferrari-gyűjteményt és a női családtagok többmilliós táskáit.

A Jobbik politikusa úgy véli, a büntetőjogi felelősségre vonás mellett

a politikai felelősök megnevezésére is szükség van,

a magyar polgárok ugyanis ezt elvárják. Felidézte, Róna Péter felügyelő bizottsági tagként már 2014-ben jelezte, hogy ez a fajta alapítványi hálózat egészen elképesztő veszélyekkel jár, az testület egyhangúlag fel is hívta erre az igazgatóság figyelmét, akiket így személyes felelősség terhel.

Az ellenzéki honatya arra is emlékeztetett, a kecskeméti Neumann János Egyetemet fenntartó 127 milliárd forintot átadott a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítványnak (PADME), ennek a pénznek egy része szintén eltűnt.

Feltette a kérdést a kormány képviselőjének: mit tesznek a közpénzek visszaszerzéséért? Hozzátette, szerinte az igazgatósági tagoknak pedig le kell mondaniuk.

Az interpellációra Fónagy János, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) miniszterhelyettese, államtitkára válaszolt, aki azzal védekezett, az MNB független a kormánytól, az NGM-től és az ÁSZ-tól is, ezt a függetlenséget pedig tiszteletben tartja.

Fónagy emlékeztetett, az ÁSZ feljelentést tett az ügyben, az eljárás felderítési szakban van,

„tehát azt, hogy mennyi a kár, és mi a vége, azt nem tudjuk”.

Azt is közölte, a nyilvánosság tájékoztatása a nyomozó hatóságot irányító személy jogköre, így az államtitkár ennél többet nem tudott mondani.

Viszonválaszában Brenner Koloman felidézte, Varga Mihályt jegybankelnökként kérdezte a pénzügyminisztersége alatt az MNB-nél történtekről, és Varga sem mondott semmi értékelhetőt. Fónagy válaszából a nyomozás állására vonatkozó részt elfogadta, de magát a választ a politikai felelősök megnevezésének hiányában nem tudja elfogadni. A jobbikos politikus úgy véli, az MNB-botrány mutatja a fideszes egypárti túlhatalom személyi összefonódását. Példaként hozta fel, hogy

az ÁSZ-jelentést jegyző Windisch László korábban az MNB igazgatósági tagjaként hozott döntéseket a jegybanki alapítvány pénzéről.

Megismételte, az érintetteknek lemondásukkal kellene levonni a politikai következtetéseket abból, amit a nyomozás eddig feltárt.