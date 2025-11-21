Míg csütörtökön este még „szövetségi kapitányként” szakértett, péntek reggel már háborús szakértőként jelentkezett Orbán Viktor propagandainterjújával – reagált a Jobbik a miniszterelnök rádiós beszélgetésére.

Az ellenzéki párt rámutat, a kormányfő hétről hétre olyan témákkal próbálja megragadni a figyelmet, amik a magyar embereket egyre kevésbé érdeklik.

„Brüsszelezés, háborúzás, állandó magyarázkodás fűszerezi a péntek reggeleket”

– írja közleményében a Jobbik, rámutatva,

mindeközben a magyar emberek elsüllyednek a vidéki közbiztonsági krízisben, állandó pénzügyi nyomás alatt élnek a magas árak, a beragadt fizetések és a külföldi nagyvállalatok nyerészkedése miatt.

Az ellenzéki erő szerint az emberek nyugalmat és biztonságot várnak, de helyette állandó háborús hergelést, az unió, a Nyugat és a szomszédos országok elleni riogatást kell hallaniuk. Az lehet az ország benyomása, hogy a miniszterelnököt jobban foglalkoztatja a világ dolga, mint a magyar emberek mindennapjai – áll a közleményben.

A Jobbik szerint 2026-ban véget kell vetni ennek, hogy

„hazánk biztonságos és élhető legyen”.

Hogy megfékezzük a hét éve nem látott mértékű bűnözést, hogy letörjük az Európa-rekorder élelmiszerár-emelkedést, hogy megkapjuk az uniós forrásokat, és hogy megregulázzuk a magyar embereken nyerészkedő külföldi és NER-es bankokat, vállalatokat – zárul az ellenzéki párt kommünikéje.