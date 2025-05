Dudás Róbert: „Erős és élhető vidék nélkül nincs erős és élhető Magyarország”

Dudás Róbert országgyűlési képviselőt indítja a Jobbik a 2026-os országgyűlési választáson a gyöngyösi körzetben, azaz Heves vármegye 2. választókerületében – jelentette be az ellenzéki párt keddi sajtótájékoztatóján. Az eseményen Dudás Róbert felidézte, a közbiztonság kérdésével a Jobbik 2010 óta kiemelten foglalkozik minden szinten. Emlékeztetett, Pintér Sándor belügyminiszter azt ígérte, két hét alatt rend lesz, ám

nemcsak a térségben, de az egész országban sem sikerült ezt megvalósítani.

Arra is rámutatott, Magyarország az egyetlen ország, ahol nincs drogstratégia, ennek a tétlenségnek tudja be Dudás is azt, hogy a droghelyzetet a kormány is kapkodva próbál megoldani.

A jobbikos honatya ismertette, ő politikai pályára tudatosan készült, végzettsége is ennek megfelelő, de ezen felül a gyakorlatban is megszerezte a tudást, mégpedig a ranglétra végigjárásával: kistelepülési önkormányzati és megyei közgyűlési képviselőként kezdte, majd társadalmi megbízatású polgármesterként látta el feladatát, emellett egyedüli magyarországi ellenzékiként képviselte a magyar önkormányzatiságok Brüsszelben, a Régiók Bizottságában. Csak azután lett országgyűlési képviselő – húzta alá.

Dudás azt mondta, helyi, önkormányzati szinten van a legszorosabb kapcsolat az emberekkel, ők látják az emberek problémáit, a helyi kihívásokat.

„A lakosság zömét nem a nagy közgazdaságtani és külpolitikai összefüggések foglalkoztatják elsősorban, hanem a mindennapi életüket, életminőségüket döntően befolyásoló kérdések, erre pedig a válaszokat helyben lehet megadni”

– emelte ki a jobbikos politikus.

A honatya úgy látja, a választásokon van pártpolitika, van pártlogika, az egyéni választókerületi képviselő számára azonban nem lehet különbség település és település között. Hozzátette, a települések ne pártpolitikai, hanem rászorultsági és rátermettségi alapon kapjanak támogatást.

Dudás Róbert azt is mondta, ha a kormánypárti képviselők „kimozdulnának az elefántcsont toronyból”, és elmennének arra a környékre, akkor látnák, hogy amiről ők beszélnek, az egy álomvilág.

Az utak állapota, a posták bezárása, az orvosi ellátás vagy épp a rendőr hiánya még a jelentősebb településeken is gondot okoz az embereknek

– mutatott rá. Arról is beszélt, munkahelyek hiányában a falvak kiürülnek, nagy az elvándorlás, „márpedig erős és élhető vidék nélkül nincs erős és élhető Magyarország”. Dudás szerint fontos, hogy a képviselő helyből érkezzen, ugyanazokkal a problémákkal szembesüljön, mint a lakosság, mert csak így tudja őket érdemben képviselni.

„Nekem a Mátra nem egy projekt, nekem a Mátra az otthonom”

– hangsúlyozta a jobbikos képviselő, aki helybéliként kívánja képviselni a helyieket.

Adorján Béla, a Jobbik elnöke emlékeztetett, pártja önálló listával, emellett mind a 106 egyéni választókerületben önálló jelölttel készül a 2026-os országgyűlési választásra. Ő is hangsúlyozta, a vidék rendbeszedése a Jobbik egyik célja. Ennek egyik eleme az önkormányzatiság megerősítése. Úgy vélte, lassan visszatérünk az MSZMP–Hazafias Népfront időszakához, ahol

„lassan a tanácstitkárok fogják megmondani akár Budapestről irányítva, hogy mi az itt élő embereknek a jó”

– húzta alá. Úgy látja, sok helyen a polgármester, alpolgármester mára már nem tudja saját elképzelése szerint képviselni a települést, hanem „a térség helyi helytartója igényének megfelelően követeli meg azokat az alázatos szolgálatokat, amik alapján az életben tartáshoz szükséges forrásokat meg tudja kapni egy önkormányzat”.

Adorján felidézte,

a kormányzat 2010 óta elvileg 550 milliárd forintot fordított a szegregátumok felzárkóztatására és felszámolására, azonban ennek a pénznek nincs nyoma.

A Jobbik elnöke arra is ígéretet tett, a politikusoknak 2026 után nem lesz mentelmi joga, mert – mint fogalmazott – „minimum nem etikus a mögé a mentelmi jog mögé bújni, amit ő maga szavazott meg az Országgyűlésben”. Felidézte, van olyan fideszes képviselő, aki gazdasági bűncselekmény elsőrendű vádlottjaként épp emiatt maradhatott a parlamentben, míg az alatta levő öt vádlottat elítélték, van, akit letöltendő szabadságvesztésre.

Adorján úgy látja, harcolni kell a kábítószer, a dizájnerdrogok ellen, a fehérgalléros bűnözés ellen, és minden olyan bűncselekmény ellen is, ami a hétköznapjainkat megnyomorítja.