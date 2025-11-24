Dudás Róbert: szinte nincs olyan nap, hogy ne lenne autó a szerpentin szakadékában

Miért tartott harminc évig, hogy elkezdjék végre a beruházást? – kérdezte a parlamentben Dudás Róbert annak kapcsán, hogy Lázár János a jobbikos képviselő egy korábbi kérdésére azt felelte, évtizedek óta készen vannak a 25-ös út felújításának tervei.

Az ellenzéki honatya a helyiek elmondására hivatkozva azt is mondta, ez eredeti tervek szerint Szentdomonkos és Borsodnádasd között alagút vezetett volna, ami

gyorsabb, biztonságosabb és olcsóbb is lett volna,

elérve azt, hogy megfelelő forgalmat bonyolítsanak le ott.

Dudás Róbert felvetette azt is, a szerpentinnél, ahol erdők vagy árkok voltak, 5-8 méteres szakadékokat ástak, az egyik rendkívül éles kanyar külső ívére pedig még csak szalagkorlátot sem tettek, így nyitották meg a szakaszt. Közölte, szinte nincs olyan nap, hogy ne lenne autó a szakadékban.

„Nem kéne megvárni, hogy tragédia legyen!”

– hívta fel a figyelmet Dudás Róbert, aki a felelősök megnevezését kérte. A Jobbik országgyűlési képviselője azt is sérelmezte, hogy bár korábban kérte, a tárca vegye fel a kapcsolatot a helyiekkel, akiknek az ingatlanában komoly károk keletkeztek a kivitelezés során, ez a mai napig nem történt meg. „Őket is kártalanítani kell” – hangsúlyozta Dudás Róbert.

Nagy Bálint, az Építési és Közlekedési Minisztérium államtitkára válaszában azt mondta, az út felújítása még zajlik, nincs kész, a forgalom korlátozásokkal haladhat rajta. Az államtitkár szerint 90 százalékos készültségi foknál tart a felújítás. Nagy Bálint azt mondta, a kivitelező terelésekkel, sebességkorlátozásokkal mindent megtesz a biztonságos haladás érdekében, ennek lesz része a hamarosan felhelyezendő szalagkorlát is.

Az államtitkár azt állította, minden esetben a helyi igényeknek megfelelően történik a beruházás, most is ez történt. Felidézte, ő terjesztette elő a közbeszerzési törvénynek az Országgyűlés előtt levő módosítását, melyben épp a megfelelő minőségű kivitelezés érdekében javasolt változtatásokat.