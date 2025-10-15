Egy tízezer fős város önkormányzata is támogatja a december 24-i munkaszüneti napot

Újabb önkormányzat támogatja, hogy december 24-e munkaszüneti nappá váljon. Korábban beszámoltunk arról, Adorján Béla, a Jobbik elnöke és Lukács László György frakcióvezető megkereste a polgármestereket, hogy kérjék támogatásukat ahhoz, összegyűljön a december 24-ét munkaszüneti nappá tevő népszavazás kiírásához szükséges 200 ezer aláírás.

A pártelnököt arról tájékoztatta Kiskunlacháza polgármestere, Répás József, hogy a képviselő-testület október 7-i ülésén 273/2025. (X. 07.) számon határozatot hoztak, melynek értelmében

„Kiskunlacháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja azt a kezdeményezést, hogy december 24-e munkaszüneti nap legyen.”

Ismert, augusztusban kapott zöld utat a Jobbik azon népszavazási kezdeményezése, hogy december 24-e legyen munkaszüneti nap. Ahhoz, hogy a népszavazás kiírásra kerüljön, 200 ezer érvényes aláírásnak kell összegyűlnie idén karácsonyig.

Nemrég a Jobbik Kiss László polgármesterrel közös sajtótájékoztatón jelentette be, Óbuda önkormányzata csatlakozott az aláírásgyűjtéshez. A kerület első embere azt is közölte, az Otthonunk Óbuda–Békásmegyer Egyesület szintén a kezdeményezés mellé áll, ők maguk is gyűjteni fogják az aláírásokat a népszavazás kiírásához, és ezt fogják kérni a történelmi egyházak III. kerületi papjaitól, lelkészeitől is.

A Jobbik szerdai közleményében felidézi, többször hangsúlyozták, hogy népszavazási kezdeményezésük – miszerint a magyar családok dönthessenek arról, hogy kívánnak-e dolgozni december 24-én, vagy inkább együtt töltenék a karácsonyt szeretteikkel – pártokon és pártpolitikán túlmutat. „Ezért is örülünk annak, hogy egyre többen ismerik fel a kérdés jelentőségét, és egyre többen érzik fontosnak, hogy ez a népszavazás jövőre megvalósuljon” – zárul a párt kommünikéje.