Elhunyt a Gábor Gábort alakító Koltai János

„Végtelen fájdalommal a szívünkben tájékoztatjuk mindazokat, akik szerették, ismerték, becsülték, hogy Koltai János színművész, festőművész, rendező, díszlettervező életének 91. évében, álmában, csendes nyugalommal a »nem ismert tartományba« átköltözött. Szellemisége, hite, igényessége, ereje, humora, ölelése, fénye mindörökké velünk marad. El nem múló örök szeretettel búcsúzunk mindazok nevében, akik számára János a valódi fényt jelentette” – írja Nagybaczoni Nagy Kati filmrendező Facebook-bejegyzésében.

Koltai János 1935. június 8-án született Budapesten. Színészként elsősorban karakterszerepek megformálásával aratott sikert, de díszlettervezőként több előadás díszleteihez is a nevét adta.

A Budapest Filmstúdió és a Balázs Béla Filmstúdió munkatársa volt, ahol kisfilmeket készített.

A Képzőművészeti Főiskolán 1959-ben, a Színház- és Filmművészeti Főiskolán pedig 1963-ban végzett. Akkor szerződött a Szegedi Nemzeti Színházhoz, ahol két évet töltött. 1965 óta a Madách Színház tagja. 1990-ben Székesfehérvárott önálló képzőművészeti tárlata volt.

A Szomszédok című ikonikus magyar teleregény mindig tettre és vállalkozásra kész karakterét, Gábor Gábort játszotta a kezdetektől a sorozat végéig.

Munkásságát 1976-ban Jászai Mari-díjjal ismerték el.