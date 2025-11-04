Elhunyt a korábbi amerikai alelnök

84 éves korában meghalt Dick Cheney, az Amerikai Egyesült Államok 46. alelnöke George W. Bush elnöksége alatt, írja a CNN a család közlése alapján.

Cheney korábban a Fehér Ház alelnöki hivatalának vezetője („Chief of Staff”), az amerikai képviselőház tagja Wyomingból és az ország védelmi minisztere is volt.

2002. június 29-én rövid ideig az elnöki hatalmat is birtokolta, mikor Bush elnököt egy orvosi vizsgálat során elaltatták.

A The Guardian szerint Cheney rövid idő alatt az USA egyik legbefolyásosabb alelnökévé vált, akiről széles körben úgy vélekedtek, hogy nagy befolyást gyakorolt a nála kevésbé tapasztalt Bushra. Történelmi megítélését leginkább az USA Irak ellen indított inváziója határozza meg.

Bár Cheney a republikánus párt színeiben politizált, tavaly az elnökválasztási kampányban a demokrata Kamala Harris mellett állt ki. Lánya, Liz szintén a republikánus párt politikusa.