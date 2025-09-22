Elhunyt Pom Pom rajzolója

Elhunyt Sajdik Ferenc karikaturista – közölte Facebook-oldalán Pápai Gábor grafikus.

Sajdik nevéhez olyan rajzfilmsorozatok figuráinak megalkotása fűződik, mint a Pom Pom meséi vagy A nagy ho-ho-ho-horgász, de ő rajzolta a Tévétorna főcímének képsorait is.

Az elemi iskolát Görögországban, a polgárit Dunakeszi-Alagon folytatta. A Török Pál utcai Iparrajziskolában, majd a Grafikai Iparrajziskolában tanult és nyomdásznak készült. A rajziskolában meglátott egy nyomtatáshoz használt klisét és azon Pintér Jenő karikatúra-sorozatát. Ekkor egyik pillanatról a másikra döbbent rá arra, hogy az ő pályája alighanem a karikatúra lesz, mint később nyilatkozta az MTI-nek „Valószínűleg eljutottam volna ide egyébként is, mert humoros rajzokat gyerekkorom óta rajzolgattam”. 1949-től egy nyomdában volt litográfus, ahol nevető és síró fejekkel kezdte a rajzolást.

1955-ben a Rádió- és Televízióújság tördelője és rajzolója lett, és nemsokára közölni kezdte karikatúráit az 1960-as években hetente félmilliós példányszámban megjelenő vicclap, a Ludas Matyi, majd 1965-ben belső munkatársa lett a szatirikus hetilapnak. Harminc éven át hétről hétre ontotta a szellemes rajzokat.

Híres és máig igen népszerű rajzfilmsorozatai: A nagy ho-ho-horgász és a Pom Pom meséi. Csukás István meseíróval tökéletes szerzőpárost alkottak évtizedeken keresztül. Olyan halhatatlan rajzfilmfigurákat teremtettek együtt, mint Radírpók, Festéktüsszentő Hapci Benő, Óriástüdejű Levegőfújó, Bátor Tintanyúl, Lesbőltámadó Ruhaszárítókötél vagy a kedves, csokoládéért rajongó madár Gombóc Artúr, a Pom Pom meséi című rajzfilmsorozatból.

1977-ben Munkácsi Mihály-díjat kapott, 1988-ban érdemes művész lett. 2012-ben Prima Primissima díjas lett képzőművészet kategóriában, 2013-ban pedig Kossuth-díjban részesült. 2017-ben Magyar örökség díjjal tüntették ki, 20023-ban pedig a Nemzet Művésze lett.

Isten nyugosztalja!