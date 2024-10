Érdekességek a lángosról (x)

A lángosról legelőször mindenkinek a nyár, a meleg, strandolás és a vízparti büfé jut eszébe. Azonban nemcsak nyáron, hanem télen is ehetünk lángost. Sőt, nem csak a vízparton ehetünk, hanem például piaci árusoknál is, vagy akár otthon mi is készíthetünk. De vajon mi mindent nem tudunk a lángosról?

Így jött létre a lángos

Gyerekkorunkban jobbára csak a sajtos-tejfölös változat létezett, ma viszont már rengeteg feltétből választhatunk. Ha pedig a Retro Lángos Budapestre esik a választásunk, akkor közel negyvenféle feltét közül választhatunk.

Vajon milyen utat járt be a lángos, mire eljutott a ma ismert változatig?

Feltehetően a török hódoltság idejéig kell visszautaznunk az időben, hogy ezt a kérdést megválaszoljuk (bár mások szerint az ókori rómaiakig). A kenyérsütés idején készítettek először lángost, amelyet ekkor még kemencében sütöttek. Ez a ma is kedvelt kenyérlángos. Hasonló feltéttel fogyasztották, mint manapság: tejföllel, a módosabbak szalonnával és zsírral, de előfordult édes rávalókkal is, mint amilyen a lekvár vagy később a porcukor.

A lángos hódító útja

Bár török eredetre vezetik vissza, a lángos mégis a miénk. Olyannyira, hogy 2023-ban beemelték a hungarikumok közé.

Az utóbbi évtizedekben – a rendszerváltást követő esztendőkben – országhatárainkon túl is széles körben megismerték ezt a kelt tésztás finomságot, kezdetben csak a környező országokban, Ausztriában, Romániában és Szerbiában. A Balatonnál nyaraló turisták is hírét vitték a magyar ételnek, így jutott el Németországba és Csehországba.

Ma már szerte a világon rábukkanhatunk egy-egy lángosozóra. Még Új-Zélandon is találkozhatunk eggyel!

Érdekességek a lángosról

Összegyűjtöttünk néhány érdekességet a lángosról, amit talán kevesen tudnak.

⚫ Régen kemencében, parázson sütötték. A mai elkészítési mód csak a második világháború után alakult ki.

⚫ A lángosnak tájegységenként más és más neve van. Így hívják bodagnak, molnárpogácsának, pomposnak, kanvarjúnak vagy vakvarjúnak, dübbencsnek és langallónak.

⚫ 2008-ban egy mezőhegyesi lángos bekerült a Guinness-rekordok könyvébe hihetetlen méretével: 210 cm átmérőjű és átlagosan 5 cm magas volt.

⚫ 2013-ban Zánkán állítottak Guinness-rekordot: ekkor ugyanis egy edényben 115 lángost sütöttek egyszerre.

⚫ Ez az étel köztudottan kelt tésztából készül, ezért legalább fél órát kell pihentetni, mielőtt megsütjük. Azonban az már kevésbé ismert, hogy a tészta 2-3 napig is eláll a hűtőszekrényben. Ehhez jó, ha olajjal kikent, fedeles edényben vagy olajozott zacskóban tároljuk.

Láthatjuk tehát, hogy a lángos egy nagyon érdekes nemzeti ételünk, és amit itt bemutattunk, csupán a jéghegy csúcsa. Annyi mindenesetre tisztán látszik, hogy méltán került a hungarikumok közé, hiszen egy olyan ételről van szó, amely közösségformáló erővel rendelkezik és képes a generációk közé hidat verni. A modern elvárásokhoz úgy tudott alkalmazkodni, hogy közben megőrizte a hozzá kapcsolódó hagyományokat – valószínűleg ez a sikerének kulcsa.