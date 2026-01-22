Nagy Márton durván túlköltekezett tavaly is, itt vannak a számok

Az államháztartás központi alrendszere 2025-ben

5738,7 milliárd forintos hiánnyal zárt, ami majdnem 40 százalékkal magasabb, mint a tervezett 4123 milliárd forint

– derül ki a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) frissen közzétett jelentéséből.

Ebből a központi költségvetés hiánya 5500 milliárd forint, a Nyugdíjbiztosítási Alap 103,6 milliárdos, az Egészségbiztosítási Alap pedig 142,3 milliárdos mínusszal zárt. Az elkülönített állami pénzalapok egyenlege 7,3 milliárd forintos pluszt mutat.

Az államháztartás bevételei 39 191,6 milliárd, a kiadásai 44 930,3 milliárd forintot tettek ki. A bevételek 1,2 százalékkal, a kiadások viszont 4,9 százalékkal haladták meg az előirányzatokat.

Az óriási hiányban

jelentős szerepe van a kamatkiadásoknak, melyek 9,4 százalékkal többet tettek ki a tervezettnél:

3836 milliárd forint helyett 4197,8 milliárd forintot fizettünk ki ilyen címen. A kamatbevételek hiába lettek magasabbak az előirányzatnál 23 százalékkal, nagyságrendileg kisebb összegről van szó: mindössze 352,9 milliárd forint folyt be ilyen jogcímen az államkasszába.

Ez azt jelenti, hogy az államháztartás elsődleges, kamatbevételek és -kiadások nélküli hiánya (azaz az állam működése, az állami feladatok ellátása és azok finanszírozása) a 2024-es 1084,9 milliárd forintról 1893,9 forintra nőtt. Az előirányzat szerint az elsődleges hiány csupán 573,7 milliárd forint lett volna.