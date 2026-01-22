Ne várja a rezsiszámlát, később érkezik!

A szerdán délután bejelentett januári rezsistop miatt „az MVM azonnal felfüggesztette a számlák kiküldését” – olvasható az energiaszolgáltató oldalán. Mint arról lapunk is beszámolt, Orbán Viktor miniszterelnök azt közölte, a nagy hideg miatt megnövekedett januári többletet „a kormány” (valójában a központi költségvetés – A szerk.) átvállalja.

Az MVM azt írja, mivel a további részletek egyelőre még nem ismertek, ezért kérik, hogy az ügyfelek várják meg részletes tájékoztatást, abban az esetben is, ha már megkapták aktuális számlájukat és be is fizették azt, vagy ha a napokban kaptak már korábban kiállított számlát az MVM-től.