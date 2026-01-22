Jövő hétre fogjuk tudni a januári rezsikompenzáció részleteit

Munkacsoport alakult Lantos Csaba tárcavezető vezetésével az Energiaügyi Minisztériumon belül, mely

egy héten belül javaslatokat dolgoz ki a januári rezsistop és a többletfogyasztás kompenzációjának megvalósítására

– mondta a csütörtöki Kormányinfón Gulyás Gergely. A kancelláriaminiszter hozzátette, a javaslatok közül a kabinet a jövő szerdai kormányülésen fogja elfogadni a legmegfelelőbbet.

A tárcavezető ismertette, a munkacsoport létrehozására azért van szükség, mert számos élethelyzet és több számlázási rendszer is létezik.

„Van, aki gázzal fűt, olyan is, aki árammal fűt, olyan is, aki távhővel fűt, palackos gázzal is sokan fűtenek. A számlázási rendszerek is eltérőek, ezért jött létre ez a munkacsoport, ami a sokféle élethelyzethez kapcsolódó megoldást fogja javasolni”

– fűzte hozzá Gulyás Gergely. Később a miniszter újságírói kérdésre megerősítette, a kompenzációt a központi költségvetés terhére fizetik ki.

Mint arról lapunk is beszámolt, Orbán Viktor miniszterelnök szerdán azt közölte, a nagy hideg miatti többlet energiafogyasztás költségeit átvállalja az állam.

Az MVM arról tájékoztatott, a rezsistop részleteinek kiderüléséig felfüggesztették a számlák kiállítását, és az ügyfelektől is azt kérik, várják meg a tájékoztatást.