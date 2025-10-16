Falubusszal ment a Leverkusen–Fradi meccsre a fideszes polgármester, vádat emeltek ellene

A Salgótarjáni Járási Ügyészség sikkasztás és csalás vétsége miatt emelt vádat egy férfival szemben, aki polgármestereként önkormányzati felhatalmazás nélkül, magáncélra használta egy közeli kistelepülés falubuszát – írja közleményében a Nógrád Vármegyei Ügyészség.

A vád szerint a férfi 2023. március 8-án – akkor még, mint polgármester – az önkormányzat felhatalmazása és engedélye nélkül megegyezett egy közeli település polgármesterével abban, hogy két napra „térítésmentesen bérbe adja” a község falubuszát.

A vádlott a polgármestert tévedésbe ejtve magáncélra használta a falubuszt, azzal külföldre utazott egy focimeccsre.

A vádlott az üzemanyagköltségeket és autópálya-matricákat a városi önkormányzat által a hivatali járművek üzemeltetésére kiadott üzemanyagkártyákkal fedezte. Ezen cselekményével az önkormányzatnak 224 699 forint kárt, a közeli településnek 129 500 forint kárt okozott. A férfi utólag az általa vezetett városnak okozott kárt megtérítette.

A Salgótarjáni Járási Ügyészség a városvezetővel szemben kisebb értékre elkövetett sikkasztás, valamint kisebb kárt okozó csalás vétsége miatt emelt vádat. Vádiratában a volt polgármesterrel szemben büntetővégzés meghozatalára irányuló eljárásban, tárgyalás mellőzésével felfüggesztett szabadságvesztés és pénzbüntetés kiszabására, valamint vagyonelkobzásra tett indítványt.

Az ügyben a Salgótarjáni Járásbíróság dönt – zárul a vádhatóság közleménye.

A Blikk négy nappal a március 9-i meccs után derítette ki, a közleményben körülírt férfi Nagy-Majdon József, Bátonyterenye korábbi, fideszes polgármestere, aki a lapnak akkor azt mondta, az eljárásban nincs semmi törvényellenes, a költés a polgármesteri keret terhére történt.

Nagy-Majdon, aki 2010 óta vezette a települést, tavaly már elbukta a polgármester-választást, a képviselő-testületbe azonban kompenzációs listáról bekerült.