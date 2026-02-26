Fekete péntek következik

Tovább emelkednek péntektől az üzemanyagok nagykereskedelmi árai. A Holtankoljak információi szerint az áremelkedés a benzin esetében bruttó 3, a gázolaj esetében pedig bruttó 6 forintot jelent literenként.

Az autós szakportál statisztikái szerint csütörtökön az alábbi átlagárakon tankolhatunk:

– 95-ös benzin: 565 forint/liter,

– gázolaj: 586 forint/liter.

Legutóbb szerda reggelre emelkedtek a nagykereskedelmi árak. A benzin 3, illetve a dízel 4 forintos emelkedése után a kutakon literenként előbbiért 2, utóbbiért 3 forinttal kell mélyebben a pénztárcába nyúlnunk.