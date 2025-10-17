Fenekestől forgatná fel a hazai törvényhozás rendjét a Jobbik

A Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) csütörtöki ülésén a Jobbik ismét amellett tőrt lándzsát, hogy

minden magyar állampolgár szavazhasson a választáson, megkülönböztetés nélkül.

Ez a gyakorlatban a levélben szavazás lehetőségének kiterjesztést jelentené a magyar lakcímmel rendelkező, de külföldön élő választópolgárok számára is. Brenner Koloman, a párt elnökhelyettese és országgyűlési képviselője ezen felül azt is ismertette Facebook-bejegyzésében, hogy társadalmi vitára bocsátottak egy teljes közjogi reformcsomagot, amely

visszaállítaná a magyar történelmi hagyományokhoz jobban illeszkedő kétkamarás parlamentet.

Az ellenzéki politikus ismertette, az Országgyűlés Felsőházában jelenhetnének meg mind az elszakított területeken élő magyarság képviselői, mind a hazai nemzetiségek képviselői, a történelmi egyházak, a vármegyei önkormányzatok elnökei és Budapest főpolgármestere is. Álláspontja szerint ők ex officio, tehát hivataluknál fogva vennének részt a Felsőház munkájában, amelynek

elnöki pozícióját a közvetlenül megválasztott köztársasági elnök látná el.

Brenner Koloman azt is közölte bejegyzésében, részletesen kifejtik az igazságosabb, arányosabb, a választópolgárok akaratát sokkal jobban tükröző választási törvényt.

„Elkerülhetetlen a Fidesz által önkényesen meghúzott választókerületi határok felülvizsgálata ugyanúgy, mint a győzteskompenzáció megszüntetése”

– húzta alá a közösségi médiában tett posztjában a jobbikos politikus.

A részletes koncepció a Magyar Hang felületén olvasható, mely ide és ide kattintva olvasható.