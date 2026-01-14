Megmenekültünk az ónos esőtől

Mindenhol visszavonta az ónos eső miatt kiadott másodfokú (narancs) riasztásokat kedd délután a HungaroMet Zrt.

A meteorológiai szolgálat kedden a Dunántúl egy részére, majd a középső országrész egyes járásaira adott ki másodfokú (narancs) riasztást tartós ónos eső veszélye miatt.

A másodfokú riasztásokat kedden délután visszavonták, Csongrád-Csanád vármegye egyes járásaiban azonban továbbra is elsőfokú (citromsárga) riasztás van érvényben, mert továbbra is gyenge ónos esőre kell számítani. A várható csapadékmennyiség ezeken a helyeken néhány tized milliméter.

(MTI)