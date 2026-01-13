Megint változik a benzinár, íme!

Szerdától bruttó 3 forinttal emelkedik a benzin nagykereskedelmi ára, a gázolaj beszerzési ára továbbra is változatlan marad – tájékoztat a Holtankoljak. Az autós portál azt írja, kedden az autósok az alábbi átlagárakkal találkozhatnak a kutakon:

– 95-ös benzin: 556 forint/liter,

– gázolaj: 568 forint/liter.

Legutóbb csütörtökre változtak az üzemanyagok nagykereskedelmi árai, akkor a kutaknak a benzinért 3, a gázolajért 4 forinttal kellett kevesebbet fizetniük literenként. Azóta az autósoknak a benzin és a dízel literje is 2-2 forinttal lett olcsóbb.