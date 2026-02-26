Folytatódik az ország eladósítása

Tovább folytatódott Magyarország eladósítása – ráadásul devizában- A múlt nyáron kibocsátott, összesen 4 milliárd dollár (csaknem 1400 milliárd forint) összegű 5, 10 és 30 éves lejáratú devizakötvények közül a tízéves sorozatra zárt körben 1,2 milliárd dollárnyi kötvényt adott el a magyar állam – írja a Bloombergre hivatkozva a Portfolio.

A gazdasági szaklap megjegyzi, a tranzakcióról az Államadósság Kezelő Központ hivatalosan nem kommunikált, aminek a speciális amerikai jogszabályok lehetnek a hátterében. Ilyen esetben ugyanis a kibocsátó egy meghatározott ideig, jellemzően néhány napig nem jelentheti be hivatalosan a kibocsátást, amíg a pénzügyi teljesítés nem történik meg. Vagyis a következő napokban a hivatalos bejelentés is megtörténhet.

Az eredeti sorozat kamata 6 százalék volt, a mostani rábocsátás valószínűleg ennél alacsonyabb hozamot kínál a befektetőknek.

Januárban 3 milliárd euró (több mint 1100 milliárd forint) összegű devizakötvény kibocsátásáról számolt be a Nemzetgazdasági Minisztérium.

A kormányzat egy ideig sikeresen csökkentette a devizaadósság arányát az államadósságon belül, meg is határoztak erre egy 10-25 százalékos sávot. Ennek a sávnak a tetejét tavaly 30 százalékra emelték, nemrég pedig még ehhez is hozzátoldottak egy 3 százalékos toleranciasávot.

A napokban arról számoltunk be, az államadósság törlesztése fejenként 441 ezer forintunkba kerül, a GDP 4,8 százalékára rúgó adósságszolgálat pedig még a nálunk jobban eladósodott országok mutatójánál is sokkal rosszabb.