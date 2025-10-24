Fordított nap az iskolában? Orbán Viktor „a hátsó padból tanárként játszhatta a szerepet”

A brüsszeli házibuliba késve érkező Orbán Viktor péntek reggel is elmagyarázta, hogy mi az uniós gazdaság nyavalyája, felvázolva a megoldásokat úgy, hogy eközben

hazánk ennek az uniós közösségnek, gazdaságnak a leggyengébb szereplője

– reagált a Jobbik a miniszterelnök rádiós beszélgetésére. Az ellenzéki erő nem kevés malíciával azt írja, „bizonyosan fordított napot tartottak Brüsszelben, ahol a hátsó padból tanárként játszhatta a szerepet a miniszterelnök, azt kiabálva, hogy Brüsszelben ég a ház, miközben Budapesten már régóta csak a füstölgő romokat nézzük”.

A Jobbik úgy véli, a magyar emberek nemcsak az uniós gazdasági hibákat, de a hazai elszabott gazdasági intézkedések hatásait is fizetik, így az uniós szinten rekord élelmiszerár-emelkedést, a még kommunista árstopokkal is nehezen fékezhető magas bolti árakat nyögik.

Emlékeztetnek, várják az igazságtételt a devizakárosultak, és vágyakoznak az emberek egy biztonságos vidéki életre, ahol csökken a betörések, lopások száma, de nő a rendőrök létszáma.

A magyar emberek ezen problémák megoldását várják a kormánytól – áll az ellenzéki párt közleményében. „Nem a miniszterelnök személyes ellenfeleiről, így egy belgiumi városról, egy magyar folyóról és egy szomszédos államról való gyűlöletkeltést éhezik” – zárul a Jobbik közleménye.