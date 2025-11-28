Fülig szalad a dízelautósok szája ettől a hírtől

Szombaton jelentős mértékben tovább csökken a gázolaj nagykereskedelmi ára – írja a Holtankoljak. A dízelt a kutak ezúttal bruttó 8 forinttal olcsóbban tudják majd beszerezni, a benzin ára viszont most nem változik.

A szakportál arról is tájékoztat, hogy pénteken a következők az átlagárak fogadják az autósokat a kutakon:

– 95-ös benzin: 573 forint/liter,

– gázolaj: 591 forint/liter.

Péntekre a benzin beszerzési ára 2, a gázolajé pedig 9 forinttal csökkent. A kútoszlopokon a fogyasztók számára ez a benzin árának 1, a dízelolajnak pedig 6 forintos áresést okozott.