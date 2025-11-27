Ha tankolni készül, ennek a hírnek nagyon fog örülni

A Holtankoljak szerint pénteken folytatódik az üzemanyagok nagykereskedelmi árának csökkenése. A benzin bruttó 2 forinttal, a gázolaj jelentős mértékben, bruttó 9 forinttal kerül majd kevesebbe várhatóan – olvasható a portálon.

Az autós szaklap statisztikái szerint csütörtökön a következők az átlagárak:

– 95-ös benzin: 574 forint/liter,

– gázolaj: 597 forint/liter.

Csütörtökre a benzin nagykereskedelmi ára 3, a gázolajé 5 forinttal csökkent. A piaci folyamatok miatt ez az autósok számára a benzin és a dízel esetében is egy nap alatt 4-4 forintos csökkenést hozott a fogyasztói árakban.