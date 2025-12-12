Gönczi György: az egészségügyből Mezőkövesd környékén is hiányzik az emberségesség és a tisztánlátás

Gönczi György civil aktivistát indítja a Jobbik a Mezőkövesd központú Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 7. választókerületében a 2026-os országgyűlési választáson – hangzott el az ellenzéki párt pénteki, mezőkövesdi sajtótájékoztatóján.

A jobbikos jelölt szerint Mezőkövesd a bűn városa lett. Azt közölte, a közélet egy helyben is ismert alakjának fia fegyveresen fenyegetett egy közfeladatot ellátó személyt. Állítása szerint a helyi rendőrség a nyomozást leállította.

„Mi ki fogjuk szűrni a rendőri állományból a nem oda való, bűnpártoló rendőröket”

– mondta, hozzátéve: vissza fogják szerezni a rendőri mundér becsületét.

Gönczi György kiemelte, ő régóta küzd civil aktivistaként az alapvető jogokért, ezért próbálják őt ellehetetleníteni. Azt ígérte, továbbra is kiáll a gyermekekért és a honfitársaiért. Felidézte, számos más civil szervezettel közösen dolgoznak, akikkel

devizás kilakoltatásokat is megállítottak, ennek nyomán alakult meg a Banki Károsultak Fogyasztóvédelmi Szövetsége helyi csoportja is.

Az ellenzéki politikus szerint az egészségügyben nem is a „repedező vakolat” a legnagyobb probléma, hanem hogy hiányzik az emberségesség és a tisztánlátás.

A sajtótájékoztatón Adorján Béla, a Jobbik elnöke azt mondta,

Mezőkövesden a politika és a közélet „nem éppen egy matyó hímzés”.

Úgy vélte, meg kell teremteni a plurális demokrácia lehetőségét Magyarországon, mert az elmúlt évtizedekben, a Gyurcsány- és az Orbán-kormányok alatt is akarnokok uralkodtak az országban, és nem elfogadható, hogy egy akarnokot egy másik akarnok váltson.

A pártelnök azt mondta, a magyar nemzet sokrétű, és ebben a civileknek is jelentős szerepük van. Ezért a Jobbik nem pártközösségben, hanem ügyközösségben gondolkodik, olyan ügyek mentén, melyek akár az egész nemzetet képesek eggyé kovácsolni.