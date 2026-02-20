Gyermekmentő politikust indít a Jobbik Keszthelyen és környékén

A Keszthely központú Zala vármegye 2-es számú egyéni választókerületében Juhász-Bauer Ágoston Bálintot indítja a Jobbik – olvasható a nemzeti párt közleményében.

Az ellenzéki erő azt írja, Juhász-Bauer Ágoston Bálint magánnyomozó, családapa, a Jobbik zalai országgyűlési képviselőjelöltje. Az élete egy tragikus pillanatban vett gyökeres fordulatot: két évvel ezelőtt kisfiukat, Aladárt hamis dokumentumok alapján elrabolták a családjuktól. Bár az igazságtalanságot minisztériumi szinten is elismerték, a harcuk a mai napig tart. Azért lépett politikai pályára, mert tudja, hogy ezen változtatni kell – áll a közleményben.

Juhász-Bauer állítása szerint a Jobbiknál találta meg azt a politikai akaratot, amely

nem reklámfogásként használja a gyermekek sorsát, hanem a terepen, a gyakorlatban cselekszik.

Szerinte nem Budapestről kell nagy szavakat és ígéreteket tenni, hanem együtt kell rögzíteni a helyi problémákat, a megoldásokat pedig közösen kell megtalálni.

Keszthely és a térség felemelkedése érdekében képviselőként nem ígéreteket, hanem konkrét munkatervet hozna a választókerületnek – írja.

A Keszthelyi Kórház modernizálása érdekében szerinte korszerű eszközparkot és megbecsült orvosi létszámot kell követelni. Azt mondja, elfogadhatatlan, hogy Keszthelyen megszűnt a szülészet. Ez alapvető joga minden édesanyának, ezért újra kell indítani.

A jobbikos jelölt azt is közölte, Keszthely történelmi épületeit meg kell óvni, az elhanyagolt állami ingatlanokat rendbe kell tenni.

Az ellenzéki politikus kitért arra is, a térséget a Sármelléki repülőtéren keresztül fapados járatok indításával kell bekapcsolni a nemzetközi turizmusba, amely így valódi bevételt hozna a helyi vállalkozásoknak.

Végül arról is beszélt a Jobbik jelöltje, hogy az M76-os gyorsforgalmi út továbbépítésére van szükség az osztrák határ felé, így Keszthely és Hévíz része lenne a nemzetközi vérkeringésnek.

A Jobbik mind a 106 választókerületben indít önálló jelöltet, és országos listát is állít. Az ellenzéki párt vasárnap tartotta kampánynyitó rendezvényét, ahol bemutatták a nemzeti erő Normális Magyarországot! című választási programját is.