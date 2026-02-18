Nagy Márton véletlenül igazat mondott, majd rátromfolt egy ostobasággal

„A bankok még mindig túl drágák és túl sokan vannak!” – tette közzé Facebook-oldalán Nagy Márton. A makroszámok előrejelzéseivel igencsak hadilábon álló nemzetgazdasági miniszter szerint a bankrendszert konszolidálni kell, és

„öt nagy bank maradhat”.

Z. Kárpát Dániel jobbikos országgyűlési képviselő, az országgyűlés Fogyasztóvédelmi albizottságának vezetője a közelmúltban szintén arról beszélt,

nemzetközi összehasonlítás alapján Európa legdrágább bankrendszere működik Magyarországon,

egy hazai pénzintézeti ügyfél évente átlagosan 41 ezer forintot fizet banki költségként.

Az azonban érdekes kérdés, hogy ha ötre csökken a hazai pénzintézetek száma, azaz csökken a verseny, akkor mitől csökkennének a banki szolgáltatások árai? nagy Mártonnak ez az eszmefuttatása minden versenypiaci közgazdasági tételnek ellentmond.

Érdemes megjegyezni, Orbán Viktor hétvégéi vértékelő beszédében nekiment az Erstének, aminek oka az, hogy a bank egyik vezetője, Kármán András az ellenzék vezető erejéhez csatlakozott. Az Erste jelenleg az ötödik legnagyobb hazai pénzintézet körülbelül 5 ezer milliárd forintos mérlegfőösszegével. Az élen az OTP Bank áll (43,5 ezer milliárd forint), a második az MBH Bank (12,7 ezer milliárd forint). a harmadik és kilencedik hely között nagy a tülekedés, a mérlegfőösszegek itt 3,5 és 6 ezer milliárd forint között állnak, a sorrend pedig K&H, Unicredit, Erste, Raiffeisen, Eximbank, MFB, CIB. (Közülük az Eximbank és az MFB szakosított hitelintézet, akik nem végeznek klasszikus értelemben vett lakossági banki tevékenységet.) A tizedik helyen álló Gránit Bank a maga 1,6 ezer milliárd forintos mérlegfőösszegének már aprónak számít.