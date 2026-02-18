Ismét áremelkedésről kell beszámolnunk

Csütörtökön a benzin nagykereskedelmi ára nem változik, a gázolaj ára csökken literenként bruttó 3 forinttal – írja a Holtankoljak. Az autós portál statisztikái szerint a szerdai átlagárak a következők:

– 95-ös benzin: 564 forint/liter,

– gázolaj: 576 forint/liter.

A nagykereskedelmi árak legutóbb péntek reggelre módosultak, akkor a benziné emelkedett literenként három forinttal. Csütörtök estéhez képest a benzinért literenként 4, a gázolajér literenként 1 forinttal kell többet a kutak pénztárainál hagynunk.