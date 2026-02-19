Sas Zoltán: „A biztonság nem lehet az anyagiak kérdése!”

A vecsési központú Pest vármegye 8-as számú egyéni választókerületében Sas Zoltánt kérte fel az indulásra a nemzeti ellenzéki párt – olvasható a Jobbik közleményében.

A párt tájékoztatása szerint Sas Zoltán 54 éves, házas, két gyermek édesapja. 2022 óta parlamenti képviselő, egyben a Magyar Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának elnöke. Minden a térséghez köti. Gyömrőn él születésétől kezdve, ott volt korábban önkormányzati képviselő és közbiztonsági tanácsnok is – olvasható a Jobbik közleményében. Sas Zoltán rendőrtisztként szolgált, tudja, hogy mit jelent a rend, a fegyelem és a biztonság. Elkötelezett híve a nemzeti értékeknek, a haza szolgálatának – áll a kommünikében.

„2026-ban nem csupán kormányváltásra, hanem valódi rendszerváltásra van szükség, méghozzá olyanra, amely megteremti a többpárti demokrácia alapjait és a szakmai alapú politizálást. Nem visszalépésekre vagy összefogásokra, hanem hiteles képviseletre, emberi és szakmai alkalmasságra van szükség”

– mondja Sas Zoltán, aki programjában leszögezi:

egységesíteni kell az állandó rendőri jelenlétet a választókerület minden településén, vissza kell szorítani az erőszakos cselekményeket.

Az ellenzéki erő politikusa térfigyelő kamerákat telepítene minden közterületre. Elkötelezett amellett, hogy a településeken működő polgárőr-, önkéntes tűzoltó-, valamint mentőegyesületeket állandó támogatásban kell részesíteni a központi költségvetésből, a biztonság nem lehet az anyagiak kérdése!

A Jobbik országos listát állít az április 12-i választásra, és mind a 106 egyéni választókerületben önálló jelöltet indít. A nemzeti erő vasárnap tartotta kampánynyitó rendezvényét, ahol bemutatták a Normális Magyarországot! címet viselő választási programjukat is.