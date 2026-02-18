Nagy Sándor: Hajdúszoboszló térségében is kell bérlakásprogram!

Hajdú-Bihar vármegye 5-ös számú egyéni választókerületében Nagy Sándor indul a választásokon a Jobbik képviselőjelöltjeként – tájékoztatott közleményében az ellenzéki erő. Mint írják, Nagy Sándor születése óta Tépe lakosa. Számára ez a vidék Derecske és Berettyóújfalu határán nem csupán egy lakhely, hanem az otthona, ahol a gyökerei és az emlékei rögzültek.

A közlemény felidézi, jelöltjük politikai útja a nemzeti elkötelezettség jegyében telt: hosszú ideig a MIÉP tépei alapszervezetének elnöke volt. Miután a MIÉP megszűnt, nem adta fel az elveit: a konzervatív, nemzeti és radikális értékrendet ma a Jobbik közösségében látja hitelesen továbbvihetőnek. Azért vállalta a jelöltséget, mert hiszi, hogy a körzetnek olyan képviselőre van szüksége, aki nem a pártközpontoknak, hanem a szülőföldjének tartozik számadással.

A lakhatási kérdés radikális javítását elengedhetetlennek tartja. A jelenlegi állami segítségek mellett

„szükség van egy országos szociális bérlakásprogramra, amely nem áll meg a nagyvárosok határánál. Sok kistelepülésen, falvakban is óriási a kereslet a megfizethető otthonokra”

– vallja Nagy Sándor. A jobbikos politikus szerint elfogadhatatlan, hogy a nyersanyagunkat exportáljuk, miközben a készterméket importból vásároljuk. Programja kiemelt eleme a rég elherdált élelmiszer-feldolgozó ipar szisztematikus és államilag támogatott fejlesztése. Ez minőségi munkahelyeket, magasabb jövedelmet és nemzetgazdasági előrelépést eredményezne.

A Jobbik mind a 106 egyéni választókerületben indít jelöltet, és országos listát is állít az április 12-i választásra. Az ellenzéki erő vasárnap tartotta országos kampánynyitó rendezvényét, ekkor mutatták be Normális Magyarországot! címet viselő választási programjukat is. Az eseményről lapunk is beszámolt.