Már harminc párt közül választhatunk

Szerda délután 13 óráig már 30 pártnak minősülő jelölő szervezetet nyilvántartásba vett a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) honlapjáról. A regisztrált pártok az alábbiak (ABC-sorrendben):
– A Magyar Vállalkozók és Munkaadók Pártja,
– A Szolidaritás Pártja,
– DUNA Párt,
– Demokratikus Koalíció,
– FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség,
– Hallassuk a Hangunkat Szövetségesei Párt,
– IRÁNY a Jövő Párt,
– Jobbik Magyarországért Mozgalom,
– Kereszténydemokrata Néppárt,
– Körkeresztesek Pártja,
– Középen Állók Pártja,
– LMP – Magyarország Zöld Pártja,
– Magyar Igazság és Élet Pártja,
– Magyar Kétfarkú Kutya Párt,
– Magyar Munkáspárt,
– Magyar Szocialista Párt,
– Magyar Szuverén Emberek Szövetsége Párt,
– Magyarországi Egyesült Emberiség,
– Merj Magyarország Párt,
– Mi Hazánk Mozgalom,
– Minden Idők és Barátság Pártja,
– Nemzetegyesítő Mozgalom a Szentkorona Országaiért,
– Normális Élet Pártja,
– Országos Republikánusok és Demokraták Szövetsége Párt,
– Otthon Védelme Ingatlan Párt,
– Szabad Ország Mozgalom,
– Szociáldemokraták Pártja,
– Tea Párt Közösség,
– Tisztelet és Szabadság Párt,
– Tisztességes Fizetést Mindenkinek Pártja.
Az NVB eddig három politikai tömörülés nyilvántartásba vételét utasította el:
– Összefogás a Civilekért Párt,
– Vállalkozók Szövetsége a Reformokért,
– Valódi Párt.
Az egyéni választókerületi jelölteknek legalább 500 érvényes aláírást kell összegyűjteniük ahhoz, hogy az NVB képviselőjelöltként nyilvántartásba vegye őket, azaz nevük felkerülhessen a szavazólapra. Az aláírásgyűjtés szombaton kezdődik és március 6-áig tart. Az a párt állíthat listát, aki legalább 14 megyében és Budapesten összesen legalább 71 helyen érvényesen jelöltet állít. Utóbbi 2022-ben hat pártnak, illetve pártszövetségnek sikerült.
Ismert Sulyok Tamás köztársasági elnök április 12-ére írta ki az országgyűlési választásokat.
A Jobbik mind a 106 választókerületben indít jelöltet, és országos listát is állítani fog a választásra. A nemzeti párt vasárnapi kampánynyitó rendezvényéről, valamint az azon bemutatott Normális Magyarországot! című választási programjáról lapunk is beszámolt.