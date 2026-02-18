Már harminc párt közül választhatunk

Szerda délután 13 óráig már 30 pártnak minősülő jelölő szervezetet nyilvántartásba vett a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) honlapjáról. A regisztrált pártok az alábbiak (ABC-sorrendben):

– A Magyar Vállalkozók és Munkaadók Pártja,

– A Szolidaritás Pártja,

– DUNA Párt,

– Demokratikus Koalíció,

– FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség,

– Hallassuk a Hangunkat Szövetségesei Párt,

– IRÁNY a Jövő Párt,

– Jobbik Magyarországért Mozgalom,

– Kereszténydemokrata Néppárt,

– Körkeresztesek Pártja,

– Középen Állók Pártja,

– LMP – Magyarország Zöld Pártja,

– Magyar Igazság és Élet Pártja,

– Magyar Kétfarkú Kutya Párt,

– Magyar Munkáspárt,

– Magyar Szocialista Párt,

– Magyar Szuverén Emberek Szövetsége Párt,

– Magyarországi Egyesült Emberiség,

– Merj Magyarország Párt,

– Mi Hazánk Mozgalom,

– Minden Idők és Barátság Pártja,

– Nemzetegyesítő Mozgalom a Szentkorona Országaiért,

– Normális Élet Pártja,

– Országos Republikánusok és Demokraták Szövetsége Párt,

– Otthon Védelme Ingatlan Párt,

– Szabad Ország Mozgalom,

– Szociáldemokraták Pártja,

– Tea Párt Közösség,

– Tisztelet és Szabadság Párt,

– Tisztességes Fizetést Mindenkinek Pártja.

Az NVB eddig három politikai tömörülés nyilvántartásba vételét utasította el:

– Összefogás a Civilekért Párt,

– Vállalkozók Szövetsége a Reformokért,

– Valódi Párt.

Az egyéni választókerületi jelölteknek legalább 500 érvényes aláírást kell összegyűjteniük ahhoz, hogy az NVB képviselőjelöltként nyilvántartásba vegye őket, azaz nevük felkerülhessen a szavazólapra. Az aláírásgyűjtés szombaton kezdődik és március 6-áig tart. Az a párt állíthat listát, aki legalább 14 megyében és Budapesten összesen legalább 71 helyen érvényesen jelöltet állít. Utóbbi 2022-ben hat pártnak, illetve pártszövetségnek sikerült.

Ismert Sulyok Tamás köztársasági elnök április 12-ére írta ki az országgyűlési választásokat.

A Jobbik mind a 106 választókerületben indít jelöltet, és országos listát is állítani fog a választásra. A nemzeti párt vasárnapi kampánynyitó rendezvényéről, valamint az azon bemutatott Normális Magyarországot! című választási programjáról lapunk is beszámolt.