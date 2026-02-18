Jobbik: legyen végre harmadik Tisza-híd Szegeden!

Csongrád-Csanád vármegye 1-es számú egyéni választókerületében Koncz Pált, a 2-es körzetben pedig Kovács Gézát indítja a párt – áll a Jobbik közleményében. Hozzáteszik, ezzel a vármegyében teljessé vált a nemzeti párt indulóinak listája.

A közlemény ismerteti, Koncz Pált Szegeden leginkább csak úgy ismerik: a „vattacukorkirály”. Ez a becenév számára nem egy üres marketingfogás, hanem egy egész élet lenyomata. Vállalkozóként, kétkezi munkából élő emberként tanulta meg, mit jelent a valódi felelősségvállalás, a kitartó munka és az, hogy ha kell, a semmiből is újra lehet kezdeni.

Koncz mottója:

„Szeged az első, a pártharcok az utolsók!”

Józan, emberközeli döntéseket szeretne hozni a választókerületért. Nem pártharcokra, hanem eredményekre van szükség. Szeged és környékének érdeke nem lehet alku tárgya a budapesti pártszékházakban!

A Jobbik közleménye ismerteti, Kovács Géza Szegeden született, népművelő-földrajz tanári végzettséggel, családapaként és a városát szerető polgárként pontosan látja azokat a sebeket és kihasználatlan lehetőségeket, amelyek évtizedek óta gátolják a térség fejlődését. Mint írják, tenni kíván a változásért, nem tétlen figyelője lenni.

„Szegeden állandóan csak ígérgetik a harmadik Tisza-hidat. Ez a beruházás már régen nem politikai kérdés, hanem a város élhetőségének és gazdasági vérkeringésének alapfeltétele. Kormányváltást követően ez a projekt nem tűrhet további halasztást: a harmadik hídnak meg kell épülnie, hogy Szeged végre fellélegezzen!”

– vallja a jobbikos jelölt.

Földrajz szakos szakemberként tudja, hogy a Homokhátság vízutánpótlásának biztosítása nem csupán mezőgazdasági, hanem elemi nemzeti érdek. Tarthatatlan, hogy miközben az aszály sújtja földjeinket, a vizeinket egyszerűen átengedjük az országon. Meg kell valósítani a vízügyi szakma által már évtizedekkel ezelőtt kidolgozott terveket: az országba befolyó vizekből minél többet el kell tárolnunk, hogy a kritikus időszakokban legyen mihez nyúlni – írja közleményében a Jobbik.

Az ellenzéki párt 106 egyéni választókerületi jelölttel és önálló országos listával áll rajthoz az április 12-i választáson. A nemzeti erő vasárnap tartotta kampánynyitó rendezvényét, melyen bemutatták Normális Magyarországot! című választási programjukat. Az eseményről itt számoltunk be.