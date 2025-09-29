Gyermekvédelem: a „boldog” börtönévek mellett a megelőzésre, a beavatkozása és áldozatvédelemre is szükség van

A valódi és elsődleges gyermekvédelemnek a családokból kellene elindulnia – vélte hétfői, budapesti sajtótájékoztatóján Ander Balázs, a Jobbik országgyűlési képviselője. Idézte Szent II. János Pál pápa szavait, aki szerint

„a szeretet civilizációjának középpontja a család”,

de Ander szerint a család a korszellem által „nehézbombázás alá került”. Rámutatott, a tudatos családtervezés és a felelős gyermekvállalás az első lépés a gyermekvédelem felé. A felelősség pedig nemcsak a családé, hanem a mindenkori kormányé, az államé is – mutatott rá az ellenzéki honatya.

A kormány tagjainak pedofilokkal megbüntetésével kapcsolatos magszólalásai kapcsán azt kérdezte,

miért nem hallották meg eddig a Jobbik javaslatait.

Emlékeztetett, 2010 óta nyújtja be a szigorító javaslatokat, a kormány pedig ezeket „elereszti a füle mellett, lesöpri az asztalról”.

Ander ismertette, ismét benyújtották a határozati javaslatot, mely szigorúbb büntetés róna ki a kiskorúakkal szembeni szexuális bűncselekményt elkövetőkre,

nemzetközi, például lengyel mintára gyógyszeres kezelést, közismerten nevén kémiai kasztrációt is lehetővé tenne.

A jobbikos képviselő arra is emlékeztetett, 2010-ben, 2016-ban és 2020-ban is ilyen jellegű előterjesztést vittek a parlament plénuma elé. Örömét fejezte ki, hogy a kormánypártok mégiscsak felismerik a probléma súlyát, és reményét fejezte ki, hogy lépni is fognak, nem csak „kommunikációs propagandahadjáratnak vagyunk tanúi”.

Ám Ander azt is közölte, a büntetés önmagában nem elég, meggyalázott, tönkretett gyermekeknek a gyermekkorát, a drogos elkövető által Miskén meggyilkolt kisgyermek életét nem fogják visszaadni semmi, ezért a határozati javaslatban

a megelőzés fontosságára, a korai felismerésre, a hatékony beavatkozásra és az áldozatvédelemre is hangsúlyt fektettek.

Ehhez pedig a gyermekvédelmi, szociális rendszer megerősítésére is szükség van, erkölcsi és anyagi elismerésre, megbecsülésre – fejtette ki a Jobbik országgyűlési képviselője. Emlékeztetett, a költségvetés vitája során erre vonatkozó előterjesztésük is volt, de azt is figyelmen kívül hagyta a kormánypárti többség.

A problémák mélyebbre nyúlnak, ezeket a gyökerüknél kell kezelni – zárta sajtótájékoztatóját Ander Balázs, aki bízik abban, a kormánypártok végre meghallják felvetéseiket.