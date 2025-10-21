Ha lesz, mégis háromoldalú lenne a budapesti csúcs?

Pénteki washingtoni találkozójukon

Donald Trump felvetette Volodimir Zelenszkijnek, hogy részt vehetne a közelgő budapesti békecsúcson,

írja uniós diplomata forrásra hivatkozva a The New York Times.

A 24.hu szemléje azt írja, az amerikai lap értesülése szerint az amerikai elnök felajánlotta, hogy közvetít az ukrán elnök és Vlagyimir Putyin között az orosz elnök részvételével zajló csúcson, ám egyelőre nem született döntés arról, hogy ketten vagy hárman tárgyalnak-e a magyar fővárosban.

A találkozón az amerikai lap szerint komolyabb előrelépés nem történt, ahogy visszalépés sem. Bár Trump többször is kilátásba helyezte, hogy fokozza az orosz elnökre gyakorolt nyomást a tűzszünet érdekében, konkrét lépéseket eddig nem tett az ügyben. Az ukrán fél és európai szövetségeseik azonban úgy vélik, hogy csakis az Egyesült Államok nyomása győzheti meg Putyint arról, hogy a háború folytatása az orosz érdekekkel is ellentétes.

Mint ismert, Trump a múlt héten jelentette be, hogy két héten belül Budapesten találkozhat Putyin orosz elnökkel, hogy az ukrajnai háború lezárásáról tárgyaljanak. A találkozót a két ország külügyminisztere készíti elő: sajtóértesülések szerint az első telefonbeszélgetésük nem sikerült jól.