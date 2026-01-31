Gyászban a rock and roll szakma, elhunyt Fenyő Miklós

78 éves korában elhunyt Fenyő Miklós, a Hungária együttes alapítója.

„A legmélyebb fájdalommal tudatjuk veletek, hogy Miklós a hajnali órákban örökzöld álomba szenderült...”

– írták szombat reggel a zenész Facebook-oldalán.

Fenyő Miklós 1947. március 12-én született, szüleivel együtt 1956 novemberében emigrált az Amerikai Egyesült Államokba. A New York-i Jackson Heights Primary School-ban és a First Manhattan Grammar School-ban tanult. Hazatérésüket követően a Landler Jenő Villamosipari Technikumban Barta Tamás osztálytársa volt. 1964-ben, miután keveset látogatták az órákat, mindkettőjüket eltanácsolták, végül a budapesti Könyves Kálmán Gimnáziumban érettségizett.

Szülei kisgyermekkorától zongorázni taníttatták. Az USA-ban töltött kisiskolás évek alatt nagy hatással volt rá a kinti rock'n roll zenei élet. Családja hazatérése után a tengerentúli zenei élményekből feltöltekezve előbb 1962–64 közt a Sztár zenekarban játszott, majd 1964-ben a Szent István parki haverokkal megalapította első saját együttesüket, Syconor néven, ennek Barta is a tagja volt.

A Hungáriát 1967-ben alapította, új együttesének már az alapítás évében megjelenhetett első kislemeze (Ne vedd el az időm / Percekre eláll a szavam). Egy évre rá, 1968-ban a Hungáriával első helyezést ért el a Ki mit tud?-on a Csavard fel a szőnyeget, Ha szól a Rock and roll, Nem bújok én többé már a subába című dalaikkal.

1980-ban megalakult a rock and roll korszak zenéjét felelevenítő új Hungária. Első lemezüket szinte kalózakció keretében két hét alatt írták és vették fel. Ennek oka, hogy Wilpert Imre tanácsára az elkészült és felvett zeneanyaggal kész tények elé akarták állítani a két hét szabadságra utazott, velük nem szimpatizáló Erdős Péter MHV vezetőt. Az így kiadott Rock and Roll Party című lemezükből 600 000 példány kelt el, akárcsak az 1 évvel később megjelenő Hotel Mentholból (100 000 példány után aranylemezzel, 250 000 után pedig platinalemezzel díjazták a tagokat). A Hungária 1981-ben nagydíjat nyert a Limbó hintó című dallal a tánc- és popdal fesztiválon, a dal kislemezen 250 000 példányban kelt el, így arany- és platinalemez díjat kapott.

1982 márciusában a Hungária 15 000 néző előtt adott koncertet a Budapest Sportcsarnokban, majd ez év végén megjelent az Aréna című lemezük. 1983-ban elkészült az Egy pillanat veled című zenés portréfilm, mely Fenyő Miklósról és rajongóiról szól.

1986 és 1988 között a német Modern Talking popegyüttes nemzetközi sikerét követően, annak mintájára hozta létre a Modern Hungária formációt Bodnár Attilával az oldalán. A Modern Hungária három albumot jelentetett meg. Az Elfújja a szél és a Csók x csók című slágereik a legjátszottabb magyar dalok voltak akkoriban, felkerülve a Pop-Tari-Top válogatáslemezekre is. Fenyő ezt követően 1992-ig fiatal tehetségek menedzselésével foglalkozott, mint például Szandi, a Step és a Park együttes, utóbbiban az alapító tag, Fenyő Miklós fia is játszott zongorán.

1994-ben újraindította szólóénekesi karrierjét, folyamatosan jelentek meg az 1960-as évek elejének hangulatát visszaadó lemezei, gyakorta nosztalgikus, visszaemlékező, mély mondanivalójú dalszövegekkel.

1995-ben a Népstadionban az 1980-as évek elejéről származó felállású Hungáriával adott koncertet 70 000 néző előtt. 1998-ban a Budapesti Operett Színház bemutatta Hotel Menthol című musicaljét, ami CD-n is megjelent. 2001 októberében mutatták be a Made in Hungaria című önéletrajzi zenés játékát a József Attila Színházban, melyben saját életútja mellett még Jerry Lee Lewist is megszemélyesítette. 2004-ben megkapta a XIII. kerület díszpolgára címet.

2006. május 20-án mutatták be harmadik musicaljét a József Attila Színházban, Aranycsapat címmel. 2007. március 12-én, 60. születésnapja alkalmából nyilvános előadással köszöntötte a József Attila Színház, ezen az estén vette át Rózsa Istvántól a Mr. Rock and Roll című albumáért járó aranylemezt. 2007 augusztusában jelent meg eddigi utolsó lemeze Kell egy álom címmel. 2008-ban a Megasztár 4 zsűrijének volt a tagja.

2009-ben Made in Hungaria címmel film készült az életéről.

Szintén sok éve hagyománnyá vált a Fenyő Ünnep nevű karácsonyi nagykoncert is.

Isten nyugosztalja!