Lukács-Veres Zsolt: Ráckeve és térsége számára a közlekedés és a turizmus fejlesztése kulcsfontosságú

A Jobbik a ráckevei központú Pest vármegye 9. választókerületében Lukács-Veres Zsoltot indítja – hangzott el az ellenzéki erő pénteki sajtótájékoztatóján.

A jobbikos jelölt élete nagy részét Dunavarsányban töltötte, sorkatonaként és sportolóként kitartást tanult. Élt Skandináviában, Amerikában, Nyugat Afrikában – látta, milyen az, amikor a becsülettel elvégzett munka után valóban pihenhet az ember. Úgy fogalmazott, a Jobbik támogatását azért fogadta el, mert független szellemiségű, és bennük találta meg azt a minőségi kommunikációt és emberközpontúságot, amely ma hiányzik.

Lukács-Veres Zsolt szerint Dunavarsány és a környező települések fejlődése válaszút elé érkezett. Képviselőként az ellenzéki politikus három kulcsfontosságú területen kezdeményezne azonnali és hatékony intézkedéseket.

A közlekedési terhelés mérséklése: A dinamikusan megnövekedett lakosságszám és az intenzív vasúti forgalom együttesen olyan környezeti és zajterhelést jelent a térségnek, amely ma már veszélyezteti az itt élők nyugalmát.

Célja a vasúti infrastruktúra korszerűsítése mellett a zajvédelem és a lakóövezetek tehermentesítése.

Közúti elérhetőség javítása: Tarthatatlan, hogy az M0-s autóút és az 51-es főút elérése napi szintű nehézséget és időveszteséget okoz az ingázóknak.

Szükség van az úthálózat kapacitásának bővítésére és a csomópontok átszervezésére,

hogy a közlekedés gördülékenyebbé és biztonságosabbá váljon.

A tavak turisztikai és közösségi fejlesztése: A térség tavai immár 45 éve várnak arra, hogy végre kiaknázzuk a bennük rejlő turisztikai és közösségi potenciált. Feladatának tekinti egy olyan fenntartható fejlesztési terv kidolgozását, amely

megnyitja ezeket a területeket a helyi családok és a minőségi turizmus előtt,

új szabadidős és gazdasági lehetőségeket teremtve.

A sajtótájékoztatón Brenner Koloman, a Jobbik elnökhelyettese és országgyűlési képviselője arra emlékeztetett, a Jobbik Magyarországért Mozgalom önállóan indul a 2026-os országgyűlési választáson, és mind a 106 választókerületben indít egyéni jelöltet.