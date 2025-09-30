Ha már Orbán Viktor nem, ez talán visszafogja az inflációt

Az ipari termelői árak 2025. augusztusban átlagosan 0,8 százalékkal mérséklődtek az előző hónaphoz képest és 2,3 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbit – írja kedd reggeli gyorstájékoztatójában a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Az intézet azt közölte, 2025. augusztusban a 2024. augusztusihoz képest a belföldi értékesítés árai átlagosan 0,9 százalékkal nőttek, ezen belül a 62,7 százalékos súlyt képviselő feldolgozóiparban 1,9 százalékkal magasabbak, míg a 35,4 százalékos súlyú energiaiparban (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 1,1 százalékkal alacsonyabbak voltak. Az élelmiszeripar értékesítési árai 6,8 százalékkal növekedtek. Ugyanebben az időszakban az ágazatok rendeltetés szerinti csoportjai közül belföldön az energia- és továbbfelhasználásra termelő ágazatokban együttesen 0,5 százalékkal visszaestek, a beruházási javakat gyártókban 2,2, a fogyasztási cikkeket gyártókban pedig 5,7 százalékkal emelkedtek az árak. Az ipari exportértékesítési árak 3,0 százalékkal magasabbak voltak, mint egy évvel ezelőtt, ezen belül a 91,8 százalékos súlyt képviselő feldolgozóiparban 2,4 százalékkal növekedtek, a 8,0 százalékos súlyú energiaiparban 3,8 százalékkal csökkentek az árak.

Ami kellemetlen, hogy január óta a belföldi értékesítés árai 3,7, az exportértékesítéséi 7,7 százalékkal magasabbak voltak, így az ipari termelői árak összességében 6,4 százalékkal emelkedtek.