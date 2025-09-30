Ha már Orbán Viktor nem, ez talán visszafogja az inflációt

2025. 09. 30. 9:01Alfahír
Kellemesen alakultak az ipari termelői árak.

Az ipari termelői árak 2025. augusztusban átlagosan 0,8 százalékkal mérséklődtek az előző hónaphoz képest és 2,3 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbit – írja kedd reggeli gyorstájékoztatójában a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Az intézet azt közölte, 2025. augusztusban a 2024. augusztusihoz képest a belföldi értékesítés árai átlagosan 0,9 százalékkal nőttek, ezen belül a 62,7 százalékos súlyt képviselő feldolgozóiparban 1,9 százalékkal magasabbak, míg a 35,4 százalékos súlyú energiaiparban (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 1,1 százalékkal alacsonyabbak voltak. Az élelmiszeripar értékesítési árai 6,8 százalékkal növekedtek. Ugyanebben az időszakban az ágazatok rendeltetés szerinti csoportjai közül belföldön az energia- és továbbfelhasználásra termelő ágazatokban együttesen 0,5 százalékkal visszaestek, a beruházási javakat gyártókban 2,2, a fogyasztási cikkeket gyártókban pedig 5,7 százalékkal emelkedtek az árak. Az ipari exportértékesítési árak 3,0 százalékkal magasabbak voltak, mint egy évvel ezelőtt, ezen belül a 91,8 százalékos súlyt képviselő feldolgozóiparban 2,4 százalékkal növekedtek, a 8,0 százalékos súlyú energiaiparban 3,8 százalékkal csökkentek az árak.

Ami kellemetlen, hogy január óta a belföldi értékesítés árai 3,7, az exportértékesítéséi 7,7 százalékkal magasabbak voltak, így az ipari termelői árak összességében 6,4 százalékkal emelkedtek.