Újabb kellemes hír érkezett a benzinkutakról

Csütörtökön csökken a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is – áll a Holtankoljak autós lap szerdai írásában. A szakportál azt írja, előbbi bruttó 3 forinttal, utóbbi bruttó 5 forinttal lesz olcsóbb a kutak számára.

A lap statisztikái alapján szerdán ezek az átlagárak érvényesek:

– 95-ös benzin: 578 forint/liter,

– gázolaj: 601 forint/liter.

Szerdára a benzin nagykereskedelmi ára csökkent 2 forinttal. Ennek hatására a kútoszlopokon 1 forinttal lett olcsóbb ez az üzemanyagtípus, míg a piaci folyamatok eredményeképp a gázolaj is kevesebbe kerül, keddhez képest 2 forinttal csökkent az ára.