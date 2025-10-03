Ha teheti, várjon kicsit a tankolással!

Szombaton a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 3 forinttal, a gázolaj ára bruttó 4 forinttal csökken – írja a Holtankoljak. A szaklap azt írja, pénteken az alábbi átlagárakon tankolhatunk a kutakon:

– 95-ös benzin: 588 forint/liter,

– gázolaj: 592 forint/liter.

A nagykereskedelmi árak legutoljára kedden emelkedtek, akkor a benzinért 2, a gázolajért 3 forinttal kért többet a Mol a kutaktól. Azóta az autósoknak mindkét üzemanyagfajta ára ugyanekkora mértékben változott, vagyis a benzinért 2, a dízelért 3 forinttal kell többet fizetnünk.