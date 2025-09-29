Irány a benzinkút, megint jön a rossz világ!

Kedden a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is emelkedik, előbbi bruttó 2, utóbbi pedig bruttó 3 forinttal literenként – tájékoztat a Holtankoljak.

Az autós portál saját nyilvántartása szerint hétfőn az alábbi árakon tudunk tankolni:

– 95-ös benzin: 586 forint/liter,

– gázolaj: 589 forint/liter.

Legutóbb szombatra változott az üzemanyagok nagykereskedelmi ára, akkor a gázolaj ára bruttó 2 forinttal nőtt. A fogyasztói árakra ez az emelkedés korlátozottan hatott, a kútoszlopokon a dízelért 1 forinttal kérnek többet, a benzin ára változatlan maradt a hétvége óta.