Hadházy Ákos: Mészáros Lőrinc hároméves unokájának saját földútja van

A közvetlenül Hatvanpuszta melletti földút tulajdonosa Mészáros Lőrinc hároméves unokája – írja csütörtöki Facebook-posztjában Hadházy Ákos. A független országgyűlési képviselő állítását egy tulajdoni lappal is bizonyítja, mely szerint a gázszerelő-oligarcha Mészáros Lőrinc fia, az 1993-ban született ifjabb Mészáros Lőrinc, aki 2021 augusztusában adásvétel útján lett a földút tulajdonosa az állam után,

2024 szeptemberében ajándékozta azt 2022-ben született, ugyancsak Lőrinc nevű kisfiának.

Hadházy szerint

„erről a földútról nyílik a legjobb (illetve egyetlen) kilátás Pusztaverszájra”.

(Pusztaverszáj a hatvanpusztai Orbán-birtok gúnyneve – A szerk.) Hadházy azt írja, elmondta a rendőröknek, hogy a betekintésen oda is el szeretne sétálni. Ezért aztán már elkordonozva várta az az út, ahol eddig soha nem volt semmilyen tábla arról, hogy magánútról lenne szó. Hozzáteszi, később egy rendőrautó és két rendőr is elállta az utat.