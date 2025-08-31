Hétfőtől leshetik epekedve a nyugdíjasok a postást

Érkezik a nyugdíjasoknak a 30 ezer forintos élelmiszer-utalvány hétfőtől – erről beszélt Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója a Facebook-oldalán vasárnap közzétett videóban. Azt mondta, az „élelmiszerláncok indokolatlan áremelése” miatt kialakult bonyolult helyzetben Magyarország kormánya a nyugdíjasokat árréscsökkentéssel és élelmiszer-utalvánnyal segíti.

Emlékezetes, Orbán Viktor miniszterelnök februári évértékelő beszédében még azt ígérte, a nyugdíjasok a zöldségek, gyümölcsök és tejtermékek után fizetett áfát ősztől visszakapják. A szakmai szervezetek és gazdasági portálok is arra mutattak rá, a rendszer kidolgozása nehézségekbe ütközik, viszont az időseknek ez kevesebb, mint havi kétezer forintot jelentene.

Lapunk elsőként mutatott rá arra is, a 2026-os költségvetésben nincs is arra utaló tétel, hogy a nemzetgazdasági tárca tervezte volna az idősek számára az áfa-visszatérítést.

A Kormányzati Tájékoztatási Központ közlése szerint az elbukott kezdeményezés helyett jött az egyszeri 30 ezer forintos utalvány ötlete.

Az utalványra jogosultak a nyugdíjasok és más nyugdíjszerű ellátásban részesülők, például a fogyatékossággal élők is megkapják ezt az utalványt – tette hozzá Nyitrai.

A postások szeptember 1-je és október 15-e között kézbesítik az utalványokat, melyeket december 31-ig lehet felhasználni hideg élelmiszer vásárlására. Be lehet váltani hazai kereskedelmi láncok üzleteiben, diszkontokban, pékségekben, hentesnél, zöldségesnél, piacon és az őstermelőknél. Ugyanakkor az utalványból nem lehet venni meleg ételt, alkoholt, dohányterméket, vegyipari árut, kozmetikai cikket – ismertette.

Az utalványok nem névre szólóak, bárki felhasználhatja azokat. Az utalványt nem lehet készpénzre váltani, és pénz sem jár vissza belőle – közölte.

A Magyar Posta korábban azt közölte, a nyugdíjasok utalványait postai irányítószám szerinti sorrendben kézbesítik, így a fővárosban már a hét elején, míg Vas vármegyében csak jóval később csenget a postás az utalványokkal.