Hivatalos: a Jobbik javaslatára lesz magasabb az SNI-s gyermekeket nevelők támogatása

A korai fejlesztést és gondozást, illetve fejlesztő nevelést-oktatást nyújtó intézmény – ideértve a sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek ellátását biztosító gyógypedagógiai intézményt is – általi szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos

utazási költségtérítés mértéke 2026. január elsejével 21 forintról 45 forintra, 2027. január elsejével pedig 65 forintra emelkedik kilométerenként

– derül ki a Magyar Közlöny péntek este megjelent számából.

Az intézkedés előzménye, hogy Z. Kárpát Dániel jobbikos képviselő még májusban azonnali kérdést intézett Orbán Viktor miniszterelnökhöz. Az ellenzéki honatya felidézte, ezt a javaslatot a parlament Népjóléti Bizottsága elé terjesztette, de

a fideszes képviselők a bizottságban nem támogatták a beadványt,

pedig a mostani, kilométerenként 21 forintos költségtérítés olyan alacsony, hogy a beutazás még a gyermekek otthongondozási díjának (gyod) teljes összegét is elviszi.

Z. Kárpát a Ház előtt emlékeztette a kormányfőt, ez egy politikamentes, szakmai, humánus kérdés, és azt kérte, oldják meg közösen.

Válaszában a miniszterelnök azt mondta Z. Kárpátnak, a 2026-os költségvetés vitájában adjon be módosító indítványt, amelyben – tette hozzá – két vagy három lépésben emelné meg a térítési díjat, és ő azt támogatni fogja.

Az ellenzéki honatya így is tett, a 2026-os büdzsé szavazása során

az Országgyűlés 159 igen szavazattal 2 nem ellenében támogatta Z. Kárpát előterjesztését.

Az intézkedés költségvetési hatásairól Z. Kárpát úgy nyilatkozott, jövőre még „csak” 630 millió forint többletjuttatást jelent ez a szülőknek, azonban a következő évben várhatóan újabb 1,5 milliárd forint járhat az SNI-s gyerekek után, mivel – mint fogalmazott – megéri majd utánajárni a támogatás igénylésének, tehát „egyre többen lépnek be a rendszerbe”.