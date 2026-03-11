Fontos adózási határidőre figyelmeztet a NAV

A személyi jövedelemadó bevallási tervezetének postázását március 16-ig kérhetik azok, akik nem rendelkeznek elektronikus elérhetőséggel – olvasható a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) közleményében

Mint írják, akinek nincs elektronikus elérhetősége, március 16-ig adóazonosító jele és születési dátuma megadásával többféle módon kérheti a tervezet postázását. A legegyszerűbb SMS-ben a 06-30/344-4304-es telefonszámon, SZJA-szóköz-adóazonosító jel-szóköz-ééééhhnn formában (például SZJA 1234567890 20260311)

Az szja-bevallási tervezetek postázását eddig 40 ezren igényelték, 90 százalékban SMS-ben – tájékoztat a NAV. Űrlapon, levélben, telefonon vagy akár személyesen is igényelhető a tervezet, amit a hivatal tértivevényesen, április 30-ig küld el postán.

A NAV szerint a postázás helyett érdemes az online utat választani: az Ügyfélkapu+- vagy a DÁP-regisztrációval rendelkezőknek elektronikusan érhető el a tervezet március 15-től. A dokumentum a hivatal eSZJA-oldalán akár okostelefonon is megtekinthető, szükség esetén módosítható is. Aki egyetért a benne foglalt adatokkal, az – néhány kattintással – jóvá is tudja hagyni.

Ahogy arról lapunk korábban beszámolt, akinek valamilyen formában visszatérítendő személyi jövedelemadója van (például korábban nem érvényesített családi kedvezmény, esetleg nyugdíj- vagy egészségcélú megtakarítás), annak érdem minél hamarabb jóváhagyni a bevallástervezetet. A visszajáró pénz átutalására az adóhatóságnak a bevallás véglegesítésétől 30 napja van.