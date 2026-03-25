Így alakulnak az árak a friss háborús fejlemények után

Csütörtökön tovább emelkednek a nagykereskedelmi piaci árak. A benzin bruttó 3 forinttal, a gázolaj bruttó 8 forinttal kerül majd többe literenként – tájékoztat a Holtankoljak, melynek saját statisztikái szerint szerdán így alakultak a piaci fogyasztói árak:

– 95-ös benzin: 687 forint/liter,

– gázolaj: 780 forint/liter.

Így a benzin ára 92 forinttal (15,5 százalékkal), a dízelé 165 forinttal (26,8 százalékkal) haladja meg a literenként 595, illetve 615 forintot védett árat.

Szerdára a benzin nagykereskedelmi ára nem változott, a gázolajé literenként 12 forinttal nőtt, ami a piaci fogyasztói árakban literenként 1, illetve 11 forintot drágulást eredményezett.

Irán szerda reggelre azt közölte, engedélyezi a „nem ellenséges hajók” számára az áthaladást a Hormuzi-szoroson, ahol a világ kőolajszállításának egyötöde halad keresztül.

A hírre a nyersolaj ára csökkenni kezdett, szerda délelőtt a világpiacon egy hordó Brent típusú kőolajért 95,7 dollárt kértek. Ezzel párhuzamosan a hazai finomítókban használt Urals nyersolaj ára is csökkenni kezdett, szerda délelőtt ezért a típusért hordónként 99 dollárt kellett fizetni.

A bankközi devizapiacon szerdán délelőtt az euró egységéért 389 forintot, a dollárért 335 forintot kellett fizetni.