Így lett Orbán Viktor három-öt százalékából háromötöd százalék

Tovább rontott idei gazdasági növekedési előrejelzésén a Magyar Nemzeti Bank (MNB). A jegybank a keddi kamatdöntéssel egy időben, melyen változatlanul 6,5 százalékon tartotta az alapkamatot, és a kamatfolyosó két szélén sem változtatott, nyilvánosságra hozta a szeptemberi Inflációs jelentés alap-előrejelzéseit is.

Az MNB júniusban még 0,8 százalékos növekedésre számított 2025-ben, azonban a nyári aszály miatt az agrárium gyengébben teljesített, így Varga Mihályék most úgy vélik,

idén még gyengébb, mindössze 0,6 százalékos lesz a GDP bővülése.

Emlékezetes, Orbán Viktor 2024 őszén Kötcsén még 3-5 százalékos gazdasági növekedésről álmodozott az idei évre.

„Ennek a békeköltségvetésnek, vagy cselekvési tervnek a középpontjában az áll, hogy a 2025-ös évben feltoljuk a gazdasági növekedést a 3-5 százalékos sávba. Olyan költségvetést kell csinálni, ami a pénzügyi egyensúly megőrzése mellett – ami a hitelminősítők meg az egész pénzügyi glóbusz miatt szükséges – képes 3-5 százalékos növekedést produkálni. Ez az alapja mindennek, és szerintem erre képesek vagyunk”

– írta akkor a kormányfő.

Ehhez képest a 3-5 százalékból háromötöd (0,6) százalék lett.

A jegybank a nyár közepén még 4,7 százalékra várta a 2025-ös inflációt, a kormány azonban bejelentette, meghosszabbítja az árrésstopot november 30-ig. Emiatt a Szabadság téren úgy látják, ennél egytized százalékponttal alacsonyabb, 4,6 százalékos lesz a pénzromlás idei üteme. Ezzel párhuzamosan arra számítanak, hogy az árrésstop későbbi kivezetése miatt az infláció 2026-ban 3,7 százalék helyett 3,8 százalék lesz.

A jegybank azon az előrejelzésén nem változtatott, hogy jövőre 2,8, 2027-ben pedig 3,2 százalékos GDP-növekedést vár.